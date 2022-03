In Bahrein bleek de Mercedes-krachtbron een stuk minder sterk dan de afgelopen jaren, met klantenteams McLaren, Williams en Aston Martin als de drie langzaamste teams. Toch maken de coureurs van die teams zich geen zorgen om het gebrek aan vermogen.

In de kwalificatie werd al duidelijk dat de Mercedes-aangedreven teams niet zo snel voor de punten zouden gaan. McLaren, Williams en Aston Martin zagen geen van allen een auto in Q3 staan en bleven ook in de race puntloos achter. Voorafgaand aan de Grand Prix van Saoedi-Arabië, een hogesnelheidscircuit waar de krachtbron een belangrijke rol gaat spelen, maken de coureurs van die teams, en Mercedes-coureur George Russell, zich er echter nog weinig zorgen om dat de Mercedes-motor niet genoeg vermogen levert.

“Er is altijd ruimte voor verbetering, maar in Bahrein was Williams met de Mercedes-motor een van de snelste auto’s op het rechte stuk”, benadrukt Russell. “Er zijn meerdere redenen [dat we achterliepen]. We hadden meer vleugel dan Red Bull en het porpoising hielp niet. Ik denk niet dat het puur aan de krachtbron ligt.”

‘Eerst eigen problemen aanpakken’

Alexander Albon sluit zich aan bij Russell en denkt dat het gebrek aan snelheid over een ronde niet alleen aan de krachtbron ligt. “We moeten ons allereerst op onszelf concentreren, dat is onze prioriteit. We liggen achter, maar ook in de bochten is dat het geval.”

McLaren-coureur Lando Norris ziet ook de Mercedes-krachtbron nog niet als zijn grootste zorg: “Mercedes is voor ons het team waarmee we ons moeten vergelijken, en zij staan heel ver van ons vandaan.” Daar moeten volgens Norris eerst de problemen met de auto zelf aangepakt worden, voordat ze naar Mercedes gaan wijzen.

Valtteri Bottas, die bij Alfa Romeo een Ferrari-achterin heeft liggen na zijn overstap van Mercedes, zat in dezelfde ruimte als de vier coureurs en merkt lachend op ‘heel happy‘ te zijn met de Italiaanse motor. “Er is een goede stap vooruitgezet vergeleken met vorig jaar.”

