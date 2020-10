Coureurs maken zich zorgen over ‘gevaarlijke’ pit exit Portimão

Meerdere coureurs hebben hun zorgen geuit over de ‘gevaarlijke’ pit exit op het Autódromo Internacional do Algarve. Hoewel er nog wel een aanpassing is gemaakt aan de witte lijn bij de pit exit zijn de zorgen nog niet weg bij sommige coureurs.

Op vrijdag werd de pit exit al besproken tijdens de drivers’ briefing en daarop werd op zaterdag besloten om de witte streep aan het einde van de pit exit, waarbij het laatste stuk nu meer naar links staat zodat de coureurs eerder naar links kunnen om de baan op te rijden. Daarmee zijn de zorgen echter niet weg voor de coureurs, die vrezen dat het in de race kan leiden tot problemen.

“Ze hebben hun uiterste best gedaan om dat deel van de pitstraat te verplaatsen”, zegt Alexander Albon tegen Motorsport.com. “Maar het is nog steeds ongelooflijk krap. Ik begrijp waarom ze dat gedaan hebben, als we te agressief bocht 1 ingaan, omdat die bocht blind is, en we willen niet de achterkant raken van de auto die net uit de pits komt. Het wordt heel moeilijk. Ik denk dat het behoorlijk gevaarlijk kan zijn om in bocht 1 te komen als er op dat moment iemand uit de pits komt”, aldus de Red Bull-coureur.

“We hebben de pit exit gisteren besproken”, zegt Daniel Ricciardo. “Ze hebben de witte lijn ietsje meer geopend om ervoor te zorgen dat we makkelijker kunnen invoegen. Maar laten we zeggen dat het een tijdelijke oplossing is, het is niet de mooiste pit exit. In de race is alles toegestaan, tijdens de kwalificatie of vrije training moet je de ruimte laten. Maar in de race is alles toegestaan”, aldus de Australiër.

Ook Esteban Ocon vreest dat de pit exit gevaarlijke situaties kan opleveren in de race, al helemaal als twee coureurs vechten om een positie richting bocht 1. “De lijn is een beetje verplaatst en dat helpt ook wel een beetje, maar het is nog steeds megakrap. Als je vecht met een auto die net uit de pits komt en je rijdt zij-aan-zij, dan wordt het hoe dan ook lastig om je positie te behouden. Je moet die bocht met een heel andere hoek nemen dan de coureurs die op het circuit rijden dat het tricky kan worden”, aldus de Renault-coureur.