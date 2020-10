Preview: Onbekend terrein belooft spektakel in Portugal

Portugal heeft het bijna een kwart eeuw zonder Grand Prix moeten stellen, maar keert dit jaar vanwege de ongebruikelijke omstandigheden terug. Niet zoals vroeger in Estoril, maar op het modernere circuit in Portimão: het Autódromo Internacional do Algarve. Geaccidenteerd terrein dat spektakel belooft.

Onbekend terrein

Het circuit is nieuw voor de meeste coureurs. Sommige coureurs hadden er al wel gereden in de Formule 3 of GP2 of getest met uiteenlopende auto’s, van GT’s tot oude Formule 1-bolides, maar in een hedendaagse Formule 1-auto is het toch even anders. Vooral de hoogteverschillen en blinde bochten maken het een uitdagend en spectaculair circuit. Na drie vrije trainingen en een kwalificatie hebben de coureurs de omloop inmiddels wel onder de knie, maar het verloop van de race zal toch lastiger te voorspellen zijn dan normaal. Data over de bandenslijtage is bijvoorbeeld beperkt voorhandig, ook omdat er in de trainingen kostbare tijd verloren ging door incidenten en tests met de prototype banden voor volgend jaar. Dat kan dus variaties opleveren op het gebied van strategie.

De grens opzoeken

‘Track limits’ worden veel genoemd dit weekend. Op vrijdag werden er maar liefst 125 tijden geschrapt omdat de coureurs buiten de lijntjes hadden gekleurd. Het bleek nagenoeg onmogelijk om binnen de voorgeschreven limieten te blijven, waarna in overleg is besloten om deze iets te versoepelen. Desalniettemin sneuvelden ook in de derde training en kwalificatie nog veel tijden, vooral door te wijd te gaan bij het uitkomen van de eerste bocht. In de race zullen de coureurs minder op de limiet rijden, maar als het zo makkelijk is over de schreef te gaan, kan het toch gaan meetellen. Oppassen voor tijdstraffen dus.

Inhalen wordt lastig

Hoewel het circuit direct geliefd is onder de coureurs, kleeft er wel een nadeel aan: inhalen is er nagenoeg onmogelijk. De bochten zijn mooi, vloeiend en extra uitdagend vanwege de hoogteverschillen, maar daardoor is het lastig auto’s te volgen en veel uitremmogelijkheden zijn er niet. Zeker niet omdat er is gekozen voor de snelle variant van de eerste bocht en niet de scherpere knik, die bijvoorbeeld wel in de GP2 werd gebruikt. Voor positiewisselingen zal de strategie dus om de hoek komen te kijken. Pitstops kunnen bepalend zijn, maar ook een alternatieve bandentactiek kan lonen. Want met een significant verschil in banden, zowel compound als levensduur, zijn acties op de baan natuurlijk wel mogelijk.

Kleine verschillen

Het Autódromo Internacional do Algarve ziet er spectaculair uit, maar is wel degelijk een ‘high-downforce’ circuit. Behalve op het lange rechte stuk zijn vermogen en topsnelheid dus minder bepalend en dat is goed nieuws voor Red Bull en Max Verstappen. De voorsprong van Mercedes is minder groot dan op andere circuits. Ook omdat Mercedes de ontwikkeling van de huidige auto al op een laag pitje heeft gezet, kan Red Bull het gat dichten. Lewis Hamilton merkte op de Nürburgring al op dat de concurrentie nadert, toen Verstappen de snelste ronde pakte. Om Red Bull nu als favoriet aan te merken, gaat waarschijnlijk te ver – al zal Toto Wolff dat ongetwijfeld wel doen – maar er liggen zeker kansen voor Verstappen om het Mercedes-duo te bedreigen.

