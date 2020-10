Hamilton onder de indruk van Portimão: ‘Uitdagend circuit’

Lewis Hamilton kende niet de makkelijkste vrijdag in Portimão. De Brit worstelde met de balans van zijn auto in de tweede vrije training. Hij is wel onder indruk van het circuit. “Het is een uitdagend en moeilijk circuit.”

Lewis Hamilton noteerde in de ochtend de tweede tijd en was achtste in de tweede vrije training en zeker in de middag worstelde Hamilton. “De eerste vrije training was eigenlijk een betere training voor mij. We maakten wat veranderingen na de eerste vrije training en daardoor voelde de auto slecht aan in de middag. Ik moet dus gaan kijken waar het is misgegaan, zodat het tijdens de kwalificatie beter gaat”, vertelt de Brit aan Racefans.

Het is geen makkelijk circuit volgens hem. “Het is echt een moeilijk en uitdagend circuit. De hoogteverschillen zijn echt indrukwekkend. Soms zie je echt niet waar je naar toe gaat. Na bocht acht kijk je zelfs even naar de lucht”, zegt Hamilton.

“Het asfalt is ook erg glad. Veel coureurs maken foutjes of spinnen van de baan. Dus al met al was het niet een makkelijke dag”, stelt de Mercedes-coureur.

