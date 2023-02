Formule 1-coureurs mogen van de FIA alles zeggen wat ze willen, maar nog steeds wel onder bepaalde voorwaarden. De blijkt uit de nadere uitleg van de FIA op de fel bekritiseerde nieuwe regel, die dit seizoen ingaat en die stelt dat het verboden is om politieke, religieuze of persoonlijke statements te maken zonder toestemming vooraf.

De sportkoepel heeft nu in een verklaring van drie pagina’s, uitgestuurd naar de tien F1-teams, aangegeven dat coureurs zonder beperkingen hun persoonlijke opvattingen mogen delen ‘in hun eigen omgeving’, te weten: op social media, tijdens interviews en tijdens persconferenties in reactie op een directe vraag.

Coureurs mogen hun persoonlijke opvattingen niet onbeperkt delen tijdens de FIA-persconferenties (behalve als antwoord op een directe vraag), tijdens activiteiten op de baan, op het podium, tijdens het spelen van een volkslied of tijdens de rijdersparade en ook niet in de cooldown-ruimte na de race of tijdens fotoshoots.

De FIA stelt het volgende: “Deelnemers kunnen voor, tijdens en na de internationale competitie, in hun eigen ruimte en buiten het kader van de internationale competitie hun mening uiten over elke politieke, religieuze of persoonlijke kwestie. Bij wijze van uitzondering en per geval kan de FIA een deelnemer toestemming geven om tijdens een internationale competitie een verklaring af te leggen.”

De nieuwe regel kwam de FIA sinds de bekendmaking op zware kritiek te staan, onder andere van kopstukken als Lewis Hamilton en Max Verstappen. F1-baas Stefano Domenicali stelde eerder nog dat de FIA coureurs niet de mond wil snoeren en verwees daarbij naar nadere uitleg van de FIA die op komst was. Het is echter maar zeer de vraag of met deze uitleg van de FIA de storm van kritiek zal gaan liggen.