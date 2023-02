Lewis Hamilton is niet van plan om zich te laten muilkorven door de FIA. De internationale autosportfederatie liet onlangs weten dat het een einde wil maken aan de politiek getinte uitspraken van de Formule 1-coureurs.

Mercedes-coureur Lewis Hamilton is een van de meest uitgesproken en betrokken coureurs in de paddock. In de afgelopen jaren sprak hij zich regelmatig uit over het schenden van mensenrechten, racisme en diversiteit. In de eind vorig jaar gepresenteerde nieuwe versie van het FIA-sportreglement is een nieuwe regel opgenomen die het coureurs verbiedt politieke statements te maken, tenzij daar toestemming voor is verleend.

Hamilton liet tijdens de presentatie van de Mercedes W14 weten geen boodschap te hebben aan die regel en zich ook dit jaar gewoon te blijven uitspreken. “Ik heb afgelopen winter het nieuws niet echt gevolgd, maar ik heb het gehoord. Het verbaast me niks, maar niets houdt me tegen om me uit te spreken over de zaken die me aan het hart gaan en de problemen die er zijn. Deze sport heeft nog altijd een verantwoordelijkheid om over belangrijke zaken bewustzijn te creëren en te vergroten. Dus voor mij verandert er niets.”

“Het is natuurlijk onzinnig om te zeggen dat ik graag strafpunten wil oplopen, maar ik zal me blijven uiten. We hebben nu eenmaal dit platform en er zijn nog genoeg zaken te bespreken.” Hamilton verwacht echter dat het niet zover zal komen. Formule 1-chef Stefano Domenicali heeft zich ook in het debat gemengd en zijn steun voor de coureurs uitgesproken. “De steun van Stefano is geweldig”, aldus Hamilton. “Ik denk ook dat alle coureurs hetzelfde denken over zaken als vrijheid van meningsuiting.”

Geloof in de toekomst

Ondanks het tegenvallende seizoen ’22 waarin hij geen enkele race wist te winnen, verwacht Hamilton dat Mercedes er dit jaar gewoon weer zal staan. “We hebben nog steeds al die ongelooflijk getalenteerde individuen binnen het team. Dat vermogen raak je niet kwijt”, sprak Hamilton. “We blijven proberen om onze processen te verbeteren en we blijven proberen om dingen slimmer aan te pakken. Ik denk dat de harmonie binnen het team beter dan ooit is.”

Hamilton heeft zijn contract bij Mercedes nog niet verlengd, maar is niet van plan om bij tegenvallende prestaties het team alsnog te verlaten. “Het is een spannende tijd voor het team, maar ik ben niet van plan om ergens anders te gaan werken.”

