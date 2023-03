Snel, spectaculair en her en der op het randje van gevaarlijk; zomaar wat omschrijvingen van het circuit van Jeddah uit de afgelopen twee jaar. Voor dit weekend zijn in Saoedi-Arabië de nodige aanpassingen gedaan. Een overzicht, met reacties van Max Verstappen en anderen. “Dit is beter voor ons.”

In minder dan een jaar werd in 2021 het ‘snelste stratencircuit ter wereld’ gebouwd. Kosten noch moeite werden destijds gespaard in Jeddah. En dat geldt ook voor de veranderingen die sindsdien hebben plaatsgevonden. Het moest nog veiliger worden, meenden vriend en vijand. En, hoe tegenstrijdig dat wellicht ook klinkt, daardoor is het circuit misschien nog wel sneller ook.

Zichtlijnen

In diverse bochten zijn hekken en muren verplaatst, soms met wel 5 tot bijna 8 meter verschil ten opzichte van afgelopen jaar. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor de bochten 14 en 20, terwijl ook in bochten 8, 10 en 22 aanpassingen zijn gedaan. Zo krijgen de coureurs betere zichtlijnen.

Het is volgens de organisatie niet alleen veiliger, ze verwacht als gevolg daarvan op sommige plekken ook hogere snelheden. De gedachte daarbij: juist door de betere zichtlijnen zouden coureurs mogelijk meer risico durven nemen. Op andere plekken op het circuit zijn overigens dan weer snelheidsbeperkende maatregelen genomen, bijvoorbeeld in bocht 3, 19 en 21.

Kerbstones

Ook aan de ‘kerbs’ is het een en ander veranderd. Toen het circuit enkele jaren geleden werd ontworpen, kenden de Formule 1-auto’s andere rijeigenschappen dan de huidige bolides. Mede naar aanleiding van de ervaringen van afgelopen jaar is besloten om meer aan die eigenschappen tegemoet te komen. Daarom besloten ze in Jeddah dit jaar tot vlakkere, gladdere kerbstones in bochten 4, 8, 10, 11, 17 en 23.

DRS

Het DRS-detectiepunt net voor de laatste bocht in Jeddah leverde de afgelopen twee jaar strategisch getouwtrek op tussen coureurs, bijvoorbeeld tussen Max Verstappen en Charles Leclerc. Wanneer haalde je de ander in en wat deed dat met de DRS? Het leverde volgens de FIA vooral gevaarlijke situaties op, daarom is ook op dat vlak iets veranderd voor de editie van 2023: dit detectiepunt is verlegd tot ná de laatste bocht.

Coureurs blij en benieuwd

Max Verstappen juicht de aanpassingen toe. “De veranderingen die plaats hebben gevonden, zijn vooral gericht op de zichtbaarheid”, weet de tweevoudig wereldkampioen. “Dat maakt het voor ons als coureurs hopelijk wat beter en veiliger. Het was echt wel gevaarlijk op sommige stukken. Maar het is hoe dan ook een cool stratencircuit, met veel grip. Ik kom er dus graag terug.”

Collega Kevin Magnussen hoopt dat de veranderingen niet ten koste gaan van de uitdaging in Jeddah. “Je hebt er veel vertrouwen nodig, in jezelf en in je auto. Want je gaat er vaak vol gas. Het is een geweldig circuit om op te rijden, dus zou het jammer zijn als er zoveel aan is veranderd dat het er minder op is geworden.”

Esteban Ocon zegt op zijn beurt vooral nieuwsgierig te zijn. “Of het veiliger is en je meer ziet in de bochten, is iets wat we vrijdag meteen zullen merken tijdens de eerste vrije training”, aldus de coureur van Alpine. “Ik ben benieuwd naar de veranderingen, vooral wat het effect ervan zal zijn.”