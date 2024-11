Het zijn turbulente tijden bij de FIA. Nadat eerder al F1-wedstrijdleider Niels Wittich werd ontslagen, werd deze week ook bekend dat FIA-steward Tim Mayer én F2-wedstrijdleider Janette Tan het bestuursorgaan hebben verlaten. De FIA kon daarom wel wat goed nieuws gebruiken, en het lijkt erop dat het orgaan dat nu krijgt na een succesvolle vergadering met de coureurs over de richtlijnen voor het racen.

De regels rondom wiel-aan-wiel-gevechten waren vooral weer het onderwerp van gesprek na de controversiële Grands Prix van de Verenigde Staten en Mexico. Tijdens deze twee races kwamen Max Verstappen en Lando Norris elkaar meermaals op de baan tegen, met meerdere tijdstraffen tot gevolg. Voor FIA-voorzitter van de stewards Garry Connelly was het aanleiding om de coureurs tijdens het Grand Prix-weekend in Qatar bij elkaar te roepen.

Coureurs zijn het eens

De voorzitter van de Grand Prix Drivers’ Association, George Russell, gaf meer inzicht in de vergadering. “Het was behoorlijk productief”, vertelt de Mercedes-coureur tegen de media. “Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat de richtlijnen niet ingrijpend veranderd hoeven te worden.”

Volgens de Mercedes-coureur zijn de straffen die de stewards voor overtredingen opleggen over het algemeen altijd rechtvaardig. “Het was waarschijnlijk alleen Austin, dat was de uitschieter”, verwijst Russell naar het incident tussen Verstappen en Norris tijdens de Amerikaanse race. “Ik denk dat veel coureurs het erover eens zijn dat als je de inhalende auto aan de binnenkant bent, regel nummer één is dat je op het circuit moet kunnen blijven. Als je in staat bent om op het circuit te blijven, heb je het recht om de (andere, red.) coureur wijd te laten gaan, zoals het voor ons allemaal is geweest sinds we gingen karten.”

Circuits het hoofdprobleem

Russell legt uit dat vergelijkbare incidenten vooral voorkomen door de aard van de circuits. Coureurs zouden volgens de Brit minder geneigd zijn om buiten de baan te gaan als er meer grindbakken aanwezig zijn. “De circuits zijn de hoofdoorzaak en de richtlijnen zijn een soort tussenoplossing waar we het over eens moeten worden totdat we alle circuits op de juiste manier kunnen aanpakken”, aldus de coureur.

