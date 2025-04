Aston Martin-teambaas Andy Cowell wil niet direct reageren op de geruchten rond een eventuele overstap van Max Verstappen naar zijn team. De Brit ontwijkt de vragen van journalisten in Saoedi-Arabië, en zegt dat de focus nog altijd ligt op het afleveren van een goede auto voor huidige coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll.

Met de aanhoudende problemen aan de Red Bull-bolide, zijn de geruchten over de toekomst van Max Verstappen bij het team weer aangewakkerd. De Nederlander wordt daarbij steevast aan een eventuele overstap naar Mercedes of Aston Martin gelinkt. George Russell zei eerder al te begrijpen dat zijn renstal de viervoudig wereldkampioen wel wil binnenhalen. Fernando Alonso, rijdend voor het Britse Aston Martin, is zelfs blij met de geruchten.

“Die geruchten over Max zijn goed voor ons team”, zei de Spanjaard. Al ziet hij het wel liever pas na 2026 gebeuren dat de coureur instapt bij Aston Martin. Teambaas Andy Cowell is een stuk minder spraakzaam dan Alonso, wanneer een journalist de vraag stelt of de Brit het met zijn coureur eens is.

‘Hebben twee ervaren coureurs’

“We hebben het geluk dat we twee ervaren coureurs hebben met een contract voor de komende jaren”, ontwijkt Cowell de vraag tijdens de persconferentie in Saoedi-Arabië. “Dat betekent dat we ons kunnen focussen op de ontwikkeling van een snelle auto. Ik denk ook alleen maar aan het ontwikkelen van een goed bedrijf zodat we een goede auto kunnen bouwen voor Lance (Stroll, red.) en Fernando.”

