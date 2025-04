George Russell begrijpt de aanhoudende geruchten van een eventuele overstap van Max Verstappen naar Mercedes heel goed. De Brit snapt dat zijn team graag de viervoudig wereldkampioen in hun cockpit zet, omdat Verstappen nu eenmaal ‘op dit moment de beste coureur is’. Over zijn eigen toekomst bij de Duitse renstal maakt Russell zich tevens ook nog geen zorgen.

Met de aanhoudende problemen aan Max Verstappens RB21, en voorlopig nog geen uitzicht op een snelle oplossing dankzij de correlatieproblemen van de windtunnel, zijn de geruchten van een eventuele overstap van de Nederlander weer aangewakkerd. Verstappen wordt onder meer aan Mercedes gelinkt, nadat Toto Wolff al vaker een charmeoffensief begon richting de viervoudig wereldkampioen.

LEES OOK: Alonso maakt graag plaats voor Verstappen. Maar pas na 2026

Huidig Mercedes-coureur George Russell snapt wel dat zijn team graag de Nederlander binnenhaalt. “Waarom zouden ze Max niet willen contracteren? Dat is heel begrijpelijk”, zegt de Brit tegen PA Media. “Hij is op dit moment de beste coureur. Hij is viervoudig wereldkampioen. Dat is niets tegen mijzelf of Kimi (Antonelli, red.). Er zijn twee coureurs voor elk team en (Verstappen, red.) is slecht één persoon.”

Maakt Russell zich dan helemaal geen zorgen dat hij door de Red Bull-coureur vervangen wordt, zodra zijn contract eind 2025 afloopt? “Ik maak me geen zorgen, want mijn prestaties spreken voor zich. Ik presteer momenteel zo goed als iedereen op de grid.” Volgens de Mercedes-coureur is het zelfs normaal dat coureurs voor mei of juni geen contractonderhandelingen houden. “Ik zou zeggen dat het juist abnormaal is hoeveel coureurs een contract voor de lange termijn hebben. Maar iedereen heeft prestatieclausules. Er is geen tijd om er een zooitje van te maken. Je kan je alleen maar focussen op snel rijden.”

LEES OOK: Tsunoda mist alleen nog ervaring in de RB21: ‘Dan kan ik Max verslaan’

Aston Martin

Naast met Mercedes wordt Verstappen ook in verband gebracht met het team van Aston Martin. Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport meldt zelfs dat de Britse renstal een driejarig contract van 264 miljoen euro aan de Red Bull-coureur aanbiedt. Naar verluidt wordt het contract dan gefinancierd door het staatsinvesteringsfonds van Saoedi-Arabië.

Lees hier alles over de GP van Saoedi-Arabië

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.