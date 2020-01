Daimler-CEO Kaellenius ontkent vergadering over F1-toekomst Mercedes

Daimler-CEO Ola Kaellenius ontkent eerdere berichtgeving dat het moederbedrijf op 12 februari over de toekomst van Mercedes in de F1 beslist. “Niet waar”, zei Kaellenius gisteren in Berlijn toen hem werd gevraagd of Mercedes van plan was de Formule 1 te verlaten.

RaceFans meldde na onderzoek met Autocar dat moederbedrijf Daimler tijdens een vergadering over de F1-toekomst van Mercedes als constructeur zou beslissen. De grote baas van dat moederbedrijf, Ola Kaellenius, ontkent die berichtgeving. “Niet waar”, was zijn duidelijk antwoord aan Reuters toen hij er gisteren in Berlijn naar werd gevraagd.

De huidige commerciële overeenkomst tussen de teams en de Formule 1 loopt aan het einde van het jaar af. Volgens Chase Carey, CEO van F1-eigenaar Liberty Media, bevinden de gesprekken over een nieuwe overeenkomst zich in de afrondende fase.



Een ding is voorlopig zeker. De Duitse fabrikant blijft na 2020 hoe dan ook op zijn minst actief als motorleverancier. Mercedes heeft voor 2021 met drie andere teams (McLaren, Racing Point en Williams) een contract als krachtbronproducent. Het contract met Williams loopt zelfs tot en met 2025.

