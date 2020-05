Daimler reageert op ‘ongegronde en onverantwoorde’ berichten over F1-exit

Het moederbedrijf van Mercedes, Daimler, heeft ontkend dat het van plan is de Formule 1 te verlaten. Daimler reageert daarmee op berichten in de Duitse media dat het team volgend jaar verkocht zou worden aan Racing Point-eigenaar Lawrence Stroll en Mercedes-teambaas Toto Wolff.

Op donderdag berichtten F1-Insider en Motorsport-Total dat Mercedes-teambaas Toto Wolff dit jaar zijn functie bij het team zou neerleggen en zijn aandeel van 30 procent in het team zou behouden als Lawrence Stroll de overgebleven aandelen van Daimler overneemt.

Enkele uren nadat het bericht werd verspreid, ontkende Daimler het verhaal in een statement. “De speculaties over een mogelijke terugtrekking uit de Formule 1 zijn ongegrond en onverantwoord”, stelt de autogigant. “De sport heeft de juiste maatregelen genomen om de gevolgen van de coronacrisis en financiële weerslag ervan aan te pakken.”

“Het is onze bedoeling om de komende jaren als Mercedes-Benz-fabrieksteam deel te nemen aan de Formule 1, en dit te doen met onze partner Toto Wolff”, gaat het statement verder.



Het is niet de eerste keer dat Wolff in verband wordt gebracht met een overstap naar Aston Martin (nu nog Racing Point). Naast Strolls plannen om de naam Aston Martin terug te brengen naar de F1 door Racing Point een nieuwe naam te geven, werd de speculatie gevoed door de recente investering van Wolff in het Britse automerk. Die investering bedraagt uiteindelijk een aandeel van 0,95 procent in het bedrijf. Wolff beweert echter dat de investering “persoonlijk” is en “niets met F1 te maken heeft”.

