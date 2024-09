Volgens oud-wereldkampioen Damon Hill is McLaren-topman Andrea Stella doorslaggevend geweest in het recente succes van de Britse renstal. De Italiaanse ingenieur werd in 2023 gepromoveerd tot teambaas, maar kent een lange geschiedenis in de Formule 1. Hill denkt dat de ervaring en de kalmte die Stella uitstraalt precies is wat McLaren nodig heeft.

LEES OOK: FIA overweegt maatregelen na klachten over ‘illegale’ achtervleugel van McLaren

“Zak (Brown, red.) heeft een hele slimme keuze gemaakt door Andrea Stella te promoveren tot teambaas”, zei Damon Hill in gesprek met Sky Sports. “We zien nu allemaal wat voor geweldige kwaliteiten hij heeft; Stella bewaart de rust binnen dat team, maar weet iedereen ook te motiveren. Dat is precies wat McLaren nodig heeft; iemand met ervaring, iemand die weet hoe het is om te vechten aan de top.”

“Toen ik bij Williams reed, had ik ook genoeg ervaren mensen om me heen”, herinnerde Hill zich. De Engelsman werd in 1996 wereldkampioen met het team uit Grove. “Frank (Williams, red.) en Patrick (Head, ingenieur, red.) wisten allebei wat het betekent om te moeten vechten”, legde Hill uit. “Dat is zo belangrijk. Jonge ingenieurs en monteurs kunnen soms bezwijken onder de druk. Dan heb je iemand als Andrea Stella nodig die kan zeggen: ‘Geen zorgen, het komt wel goed.’ Daar is hij zo goed in.”

LEES OOK: McLaren-talent stevent op Sauber-deal af: ‘Gun hem een plekje in de Formule 1’

Luxeprobleem

Onder leiding van de Italiaan gaat McLaren voor het eerst sinds 2014 aan de leiding in het constructeurskampioenschap. Bij de coureurs moet Lando Norris nog negenenvijftig punten goedmaken op Max Verstappen, mits hij niet teveel concurrentie krijgt van teamgenoot Oscar Piastri. “Natuurlijk kampt Andrea Stella op dit moment met een luxeprobleem”, vervolgde Damon Hill. “Hij heeft twee briljante coureurs in zijn team, zoals dat wel vaker het geval is geweest bij McLaren. Hij managet ze in ieder geval erg goed; ze zijn allebei ook hartstikke volwassen voor hun leeftijd.”

Stella begon zijn carrière bij Ferrari, waar hij lange tijd diende als performance engineer voor Michael Schumacher. Later ondersteunde hij onder andere Kimi Räikkönen en Fernando Alonso. In 2015 maakte hij de overstap naar McLaren, eerst als hoofd raceoperaties en later als performance director. In 2023 werd hij benoemd tot teambaas.

Lees hier alles over de aanstaande GP in Singapore

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!