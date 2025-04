Damon Hill trekt de rijstijl van Max Verstappen opnieuw in twijfel. De wereldkampioen van 1996 liet zich in het verleden al kritisch uit over de Red Bull-coureur. Met name diens defensieve technieken – waarbij hij een crash zou forceren – stelden hem teleur. In aanloop naar de GP van Bahrein richt Hill zijn pijlen op teambaas Christian Horner, die in het geval van Verstappen te weinig zou ingrijpen.

Het akkefietje tussen Damon Hill en Max Verstappen begon na de GP van Mexico in 2024. De Nederlander kreeg meerdere tijdstraffen van tien seconden nadat hij titelrivaal Lando Norris tweemaal van de baan had gedwongen. Hill keurde het gedrag van de Red Bull-kampioen af. In aanloop naar het nieuwe seizoen ging de voormalig Williams-coureur nog een stapje verder en verklaarde hij dat Verstappen ‘zou huilen als een baby’ als iemand dezelfde tactieken op hem zou loslaten.

Vanzelfsprekend kreeg Hill daarna ook veel kritiek te verduren. In een recente aflevering van de Fast and the Curious-podcast verdedigde hij zichzelf. “Het internet reageert impulsief en er is niet genoeg tijd om de nuances te doorgronden van wat er bedoeld wordt of wat er daadwerkelijk gezegd is”, reageerde hij. “Het is letterlijk een pingpongbal in een doos die door het algoritme heen en weer wordt geschud, en eerlijk gezegd is het sensatiezucht; alles is koren op de molen voor het internet.”

‘Max’ tactieken moeten ingeperkt worden’

“Maar de punten die ik over Verstappen maakte, waren volledig terecht”, voegde Hill eraan toe. “Ik sta ook volledig achter wat hij bereid is te doen op de baan om zijn positie te behouden of te herstellen. Mijn argument is dat als iedereen dat bij Max zou doen, hij erover zou klagen. Maar het probleem is dat niemand het doet. Niemand gebruikt dezelfde overdreven defensieve tactieken als hij – natuurlijk is hij een zeer indrukwekkende coureur, maar er zijn dingen die hij doet die ingeperkt moeten worden.”

LEES OOK: Zes rookies in actie in Bahrein, Verstappen staat RB21 af

“Zelfs Ross Brawn zei soms dat Michael Schumacher te ver ging”, noemde Hill als voorbeeld. “Maar Christian Horner aarzelt om dat soort dingen bij Max aan te kaarten. Het probleem is dat als dat soort tactieken werken, mensen ze blijven gebruiken. Daarom denk ik ook dat de FIA in het verleden te zwak is geweest; de stewards moeten strenger optreden en je moet ergens een grens trekken. Anders wordt het een vrij spel. Zodra het meer op botsauto’s begint te lijken, haal je de sport gewoon naar beneden. Het is belachelijk”, besloot hij kritisch.

Lees hier alles over de GP van Bahrein

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.