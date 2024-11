Met nog drie races op de kalender staat McLaren onder grote druk. De Britse renstal verzekerde zich in de tweede seizoenshelft van de leiding bij de constructeurs – dankzij een dominante auto en twee geduchte coureurs gloorde de eerste titel sinds 1998. Inmiddels hebben zowel Ferrari als Red Bull laten zien dat ook zij kans maken op het kampioenschap. Damon Hill denkt dat McLaren de afgelopen maanden het een en ander heeft ‘verprutst’.

Tijdens de laatste GP in São Paulo deelde Max Verstappen een flinke tik uit aan concurrent Lando Norris. Na een briljant optreden op het kletsnatte Interlagos ging de Nederlander met het maximale aantal punten naar huis. Norris moest zich ondertussen tevredenstellen met de zesde plek. In gesprek met Sky Sports legde oud-kampioen Damon Hill uit dat McLaren, dat een voorsprong van zesendertig punten heeft op Ferrari, de laatste paar weken ‘niet meer sterker is geworden’. Tegelijkertijd ziet hij een ‘neerslachtige’ Lando Norris afstevenen op de tweede plaats.

“Wat een verschil had het kunnen zijn als het andersom was geweest,” zei Hill over de race in Brazilië. “In het begin zat Max (Verstappen, red.) tien of elf seconden achter de voorhoede. Norris had alle punten al in zijn zak.” De rollen zouden al snel omdraaien; Verstappen maakte op de cruciale momenten een pitstop en reed bovendien foutloos over het door regen geteisterde asfalt.

‘McLaren heeft te veel fouten gemaakt’

“Het zou altijd een kritieke race zijn geworden,” vervolgde Hill. “Maar deze kans krijgt Norris nooit meer. Hij is er duidelijk ook neerslachtig over.” Tegelijkertijd benadrukte Hill dat de Engelsman door eigen toedoen werd verslagen. “Bij de herstart ging het al mis,” merkte hij op. “Norris gaf Charles Leclerc te veel ruimte.” Met zijn zege in São Paulo breidde Max Verstappen zijn voorsprong uit tot tweeënzestig punten. De kans is dus groot dat hij zich straks voor de vierde keer tot kampioen kroont. Bij de constructeurs lijkt het spannender te worden, feitelijk zijn alle drie de topteams nog in de race.

Volgens Hill gaat McLaren het nog moeilijk krijgen om de titel te claimen. “Ze zijn niet hard genoeg, niet kogelbestendig,” legde hij uit. “Er zijn al momenten geweest in dit seizoen dat ze het hebben verprutst. Daarom denk ik dat ze volgend jaar harder terug zullen komen. Om de titel te winnen kun je je nu eenmaal geen fouten veroorloven. De concurrentie is te fel en meedogenloos.”

