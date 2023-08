Daniel Ricciardo heeft een succesvolle operatie aan zijn hand ondergaan. Red Bull-teambaas Christian Horner en Ricciardo zelf meldden dat op zondag. De Australiër zal nog zeker enige tijd moeten herstellen, en daardoor nog minstens één race mislopen.

Bij een crash in de tweede vrije training brak Ricciardo een middenhandsbeentje in zijn linkerhand. De AlphaTauri-coureur moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis en liep de rest van het raceweekend mis. Liam Lawson nam zijn plek in voor de Grand Prix van Nederland. Voor Ricciardo werd intussen MotoGP-arts Dokter Xavier Mir ingevlogen.

“Hij is eerder vandaag geopereerd”, bevestigt Christian Horner na afloop van de race in Zandvoort. “Er zijn een plaat en verschillende schroeven in zijn hand gezet. Dat is allemaal goed gegaan, het was een succesvolle operatie. Het bot was op meerdere plekken gebroken, maar het was een redelijk doorsnee operatie.”

Ricciardo zelf plaatste op Instagram ook al een bericht na afloop van de operatie. “Ik heb nu mijn eerste beetje metaal, dus dat is best cool”, grapt de goedlachse Australiër. “Ontzettend bedankt aan iedereen die me iets heeft gestuurd en mij heeft opgevrolijkt. Dit is geen tegenslag, het hoort gewoon allemaal bij mijn comeback.”

De eerstvolgende race, in Monza, zal Lawson opnieuw invallen voor Ricciardo. Hoe lang de Australiër daarna nog uit de running is, is onzeker. Horner gaf aan dat Ricciardo zelf mikt op een terugkeer in Singapore, maar dat dat volledig afhangt van hoe spoedig zijn herstel verloopt.

