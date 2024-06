Na een goede race in Canada wil Daniel Ricciardo zich in Spanje opnieuw bewijzen. De Australiër wacht nog op een nieuw contract voor 2025. Terwijl teamgenoot Yuki Tsunoda de samenwerking met Visa RB al heeft verlengd, wil Ricciardo eerst laten zien dat hij nog steeds een plekje verdient op de grid.

In aanloop naar de Grand Prix van Spanje is Daniel Ricciardo vastberaden om wéér een goed weekend neer te zetten. De Canadese GP bracht de nodige punten in het laatje voor de 34-jarige coureur. Hij kwalificeerde op een goede vijfde plaats (vóór Yuki Tsunoda) en kwam in de race als achtste over de streep. Toch staat de Japanner nog ver voor in het kampioenschap.

“In Canada was het goed om van begin tot eind te presteren”, zei Ricciardo donderdag op een persconferentie. “Het is gewoon goed om te weten dat ik het kan.” In Barcelona begint de Australiër weer op nul, ware het niet dat zijn team wel de nodige upgrades heeft meegenomen. “Barcelona is zo’n race waarbij iedereen de auto aanpast”, nuanceerde Ricciardo. “Ik denk zeker dat we sneller zijn, maar hoe we ons verhouden tot de rest is nog maar de vraag. Het doel blijft om Aston Martin uit te dagen.” De Britten staan dertig punten los van Visa RB, maar zijn al een aantal keer verslagen door de uitdagers uit Faenza.

Denkt Ricciardo ondertussen ook nog aan een nieuw contract? De goedlachse coureur kan niet meer promoveren naar Red Bull, maar zal ongetwijfeld wel willen verlengen met het neventeam. “Ik zie mezelf niet echt ergens anders rijden”, gaf hij toe. “Maar ik wil het wel verdienen. Ik wil niet zomaar een stoeltje aangeboden krijgen, ik moet eerst races rijden zoals die in Canada.”

