Daniel Ricciardo werd een paar maanden geleden nog opgeworpen als de vervanger van Sergio Pérez. De Australiër zou zich kunnen bewijzen bij Visa RB om daarna voor een Red Bull-reünie te zorgen naast Max Verstappen. Echter, Pérez heeft zijn stoeltje inmiddels veiliggesteld en de honey badger moet het afleggen tegen Yuki Tsunoda. Wat heeft de toekomst Ricciardo nog te bieden?

In aanloop naar de Grand Prix van Canada zei de achtvoudig racewinnaar niet na te denken over de aankomende jaren. Daniel Ricciardo focust zich liever op de problemen die hem nu parten spelen, dan op zijn toekomst in de Formule 1. Een toekomst die volgens Engelse media al in kannen en kruiken is – Visa RB zou de Australiër graag willen behouden. CEO Peter Bayer zei onlangs ‘blij te zijn’ met de huidige coureurs.

“Om eerlijk te zijn, ben ik er niet zo mee bezig”, zei Ricciardo over zijn toekomst. “Het is fijn om te horen [dat Visa RB blij is] en het zou geweldig zijn als ik hier mag blijven. Maar ik wil eerst beter gaan presteren. Ik ben gewoon ontevreden over de verschillen [met Tsunoda] en dat begint een beetje te knagen.”

Ricciardo is dankbaar voor alle steun die hij krijgt vanuit Faenza. Visa RB wil de Australiër duidelijk niet zomaar laten vallen. “Ze weten dat ik het kan”, vervolgde hij. “Het blijkt dit jaar gewoon lastig om elke week te presteren. Daar wil ik me nu op focussen. Dat is beter dan achteroverleunen omdat je al weet wat de toekomst brengt. Of het nu aan de auto ligt, of aan mij, ik wil verbeteren.”

Als Daniel Ricciardo daadwerkelijk zijn contract verlengt, blijven er weinig kansen over voor reservecoureur Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander heeft zich al kunnen bewijzen in de Formule 1, maar wacht nog op een permanent contract. Binnen Visa RB zou hij nog het stokje van Tsunoda kunnen overnemen – de Japanner maakt immers geen kans meer op promotie naar Red Bull en zou zomaar naar een concurrent kunnen verhuizen.

