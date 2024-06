Yuki Tsunoda is een van de grootste verassingen van 2024. De Japanner scoort geregeld punten voor Visa RB en geeft teamgenoot Daniel Ricciardo het nakijken. Promotie naar Red Bull lijkt echter onwaarschijnlijk – naar verwachting is Sergio Pérez de koploper voor een nieuw contract. Waar Tsunoda tevreden is met Visa RB, is hij ook benieuwd welke partijen zich nog meer aandienen.

Het is alom bekend dat Yuki Tsunoda – net zoals alle coureurs die voor Red Bulls zusterteam hebben gereden – hoopt op een plekje naast Max Verstappen. Volgens de laatste geruchten zijn ze in Milton Keynes echter tevreden met de huidige line-up. Tsunoda rest niks anders dan tevreden te zijn met Visa RB, en het groeiende overwicht in het middenveld. Of zijn er nog andere opties voor de 24-jarige Japanner?

De BBC meldt dat tenminste drie teams interesse hebben in de Visa RB-coureur – Tsunoda zou bij Williams, Alpine én Haas op de radar staan. Ook Honda, een belangrijke partner van de Japanner en vanaf 2026 de motorleverancier van Aston Martin, houdt hem scherp in de gaten, ware het niet dat de line-up in Silverstone al in kannen en kruiken is.

‘Blij met Visa RB’

Echter, Tsunoda is voorlopig tevreden met Visa RB. Het team gaat immers aan de leiding in het middenveld. Toch heeft hij nog geen nieuw contract ondertekend in Faenza. Tijdens een persconferentie in Monaco zei hij de aanbiedingen af te willen wachten. “Ik ben erg blij met Visa RB”, aldus de jonge Japanner. “We zijn waarschijnlijk het sterkste team in het middenveld. Natuurlijk mik ik op Red Bull, maar er is een kans dat zij me niet willen.”

“Ik wacht een interessant aanbod af”, zei hij over een mogelijk contract buiten de Red Bull-familie. “Maar dan moet het beduidend beter zijn dan wat Visa RB me kan bieden. Ik moet loyaal zijn aan deze teams.” Mocht Tsunoda toch kiezen voor een nieuwe werkgever, dan biedt dat kansen voor reservecoureur Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander wacht nog steeds op zijn kans om permanent in een Formule 1-auto te stappen.

