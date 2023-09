Volgens Christian Horner is het zeer onwaarschijnlijk dat Daniel Ricciardo de komende paar races al terugkeert. Het lijkt er nu op dat Ricciardo op zijn vroegst pas weer bij de Grand Prix van Qatar deel kan nemen.

Daniel Ricciardo brak tijdens de training voor de Grand Prix van Nederland een middenhandsbeentje. De Australiër werd dat weekend nog succesvol geopereerd en het leek allemaal voorspoedig te verlopen. De eerste geluiden waren toen dat hij mogelijk al in Singapore weer op de baan zou staan, slechts drie weken na de breuk, ook al staat er over het algemeen een herstel van zes weken voor deze verwonding.

De breuk blijkt echter complexer te zijn dan in eerste instantie gedacht, en dus duurt het herstel ook langer. “Ik denk zeker niet dat hij in Singapore alweer klaar is om te rijden”, vertelt Horner aan de verzamelde media op Monza. “Japan wordt ook optimistisch. Maar zijn herstel verloopt goed. Hij heeft weer wat beweging in zijn hand en is nu bezig met revalidatie. Er zijn genoeg voorbeelden van motorcoureurs die te snel weer terug proberen te keren. Dat kan soms juist meer schade aanrichten. Dus we willen nu vooral zeker weten dat hij helemaal hersteld is voordat we hem weer achter het stuur van een auto zetten.”

AlphaTauri had eerder al aangekondigd dat Liam Lawson de plek van Ricciardo in zal blijven nemen totdat de Australiër weer terug kan keren. Lawson kreeg in Zandvoort al een vuurdoop met lastige omstandigheden in een auto waarin hij nog niet eerder had gereden. Desondanks wist hij een nette race te rijden en eindigde hij als dertiende. Op Monza reed Lawson zijn tweede F1-race. Dit keer eindigde hij – geholpen door een late tijdstraf voor Oscar Piastri – als elfde. Daarmee staat de Nieuw-Zeelander nu officieel boven zijn voorgangers Ricciardo en Nyck de Vries in de ranglijst van 2023.

Het speciale Dutch GP bewaarnummer van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel en kan ook online besteld worden, met gratis bezorging in heel Nederland! Geniet nog even na van de spectaculaire Dutch GP in Zandvoort, in woord en beeld. Zo geven experts uit de paddock hun visie op het extreem hoge prestatieniveau van Max Verstappen. In dit nummer verder onder andere:

Verstappens koninklijke show in Zandvoort: ‘Max nader de perfectie’

Reportage: Zijn de dagen van Sergio Pérez bij Red Bull geteld?

André Rieu ontroert 100.000 fans met Wilhelmus: ‘Dit is echt een hoogtepunt’

Kruisbestuiving Red Bull & Alinghi: Formule 1 te water

Fotoreportage Andreas Terlaak: Over meeuwen, een stilleven en veegwagen

Columns Rob Kamphues & Nelson Valkenburg

En verder de beste verhalen en het mooiste beeld van de spectaculaire Dutch GP