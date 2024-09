David Croft, de commentator van dienst bij het Britse Sky Sports, heeft gereageerd op de kritiek die het platform te verduren krijgt. Croft werd onlangs opnieuw beschuldigd van ‘nationalistische’ berichtgeving en het voortrekken van Britse coureurs. Met name Max Verstappen zou de dupe zijn van deze bevooroordeelde uitzendingen. Echter, volgens Croft probeert men altijd onpartijdig te zijn.

Adrian Newey zorgde vorige week voor opschudding door te stellen dat Max Verstappen weleens slachtoffer wordt van de ‘nationalistische’ Britse berichtgeving. Volgens de ontwerper maakt vooral Sky Sports zich schuldig aan het voortrekken van de ‘eigen’ coureurs, waaronder Lewis Hamilton en Lando Norris. Verstappen zou daarbij ‘gedemoniseerd’ worden.

“Ik zal altijd proberen ‘het verhaal’ te volgen,” verdedigde Croft zich in gesprek met Speedcafe. “In de Formule 1 is dat niet altijd even makkelijk, omdat er tijdens de race veel verschillende verhalen ontstaan. Je moet daarbij ook inspelen op de beelden — je kunt alleen maar reageren op wat de regisseur uitzendt. Daarbij probeer ik zo onpartijdig mogelijk te zijn. Dat is soms moeilijk om te bewijzen, want uiteindelijk kijkt iedereen met een bepaalde voorkeur.”

“Iedereen heeft zijn eigen vooroordelen en percepties van een opmerking of uitspraak die iemand doet,” legde Croft uit. “Als je soms probeert neutraal te zijn, kan iemand dat op een heel andere manier interpreteren. Word ik enthousiaster als een Britse coureur wint? Misschien, maar ik weet het niet, want ik zit dan in het moment. Word ik enthousiaster als het een spannende race is geweest? Ja. Word ik enthousiast, ongeacht wie er wint? Dat probeer ik wel.”

Sky Sports werd er dit seizoen al vaker van beschuldigd een voorkeur te hebben voor Lando Norris. Sinds de Engelsman titelhouder Max Verstappen kan uitdagen voor het kampioenschap, lijkt de Britse berichtgeving meer gekleurd. In 2021, toen Lewis Hamilton de titel nipt verloor van Max Verstappen, kreeg het medium vergelijkbare kritiek. Croft zou destijds hebben geroepen dat Hamilton ‘bestolen werd’ van de winst.

