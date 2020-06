De 20 coureurs van 2020, 20 jaar geleden: Charles Leclerc

In de reeks ‘De 20 coureurs van 2020, 20 jaar geleden’ gaan we terug naar het jaar 2000. Hoe oud waren de huidige F1-coureurs aan het begin van het millennium, in welke klasse waren ze actief en hoe zagen ze er 20 jaar geleden uit? Deze week: Charles Leclerc.

Charles Leclerc is in 2000 3 jaar oud. De Fransman begint in 2005 met karting. Vijf jaar later kart de Monegask op internationaal niveau, in 2014 stapt hij over naar single seaters. In 2015 komt Leclerc in de Europese Formule 3 uit voor het Nederlandse Van Amersfoort Racing. Met een vierde plaats besluit hij zijn seizoen als beste rookie.

Het volgende jaar verhuist de Monegask naar de GP3, waar hij in zijn eerste seizoen het kampioenschap wint. Dat kunstje herhaalt hij een jaar later ook op niveau hoger. In de Formule 2 snelt Leclerc autoritair naar de titel. Met nog drie races te gaan is hij al zeker van het kampioenschap. Als Ferrari-protégé mag Leclerc in 2018 met Alfa Romeo Sauber zijn Formule 1-debuut maken. De jonge Monegask maakt indruk. Zoveel indruk dat Ferrari het aandurft hem als 22-jarige een jaar later door te schuiven naar de hoofdmacht, een zeldzame keuze van het team uit Maranello.

In 2020 begint Leclerc aan zijn tweede seizoen bij Ferrari. Voorlopig staat de teller van de Monegask op 42 GP’s. 10 keer stond Leclerc op het podium, in Spa en Monza vorig jaar won hij de race. In zijn eerste seizoen voor Ferrari wist Leclerc bovendien zeven poleposities te veroveren.

