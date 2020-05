De 20 coureurs van 2020, 20 jaar geleden: Daniil Kvyat

In de reeks ‘De 20 coureurs van 2020, 20 jaar geleden’ gaan we terug naar het jaar 2000. Hoe oud waren de huidige F1-coureurs aan het begin van het millennium, in welke klasse waren ze actief en hoe zagen ze er 20 jaar geleden uit? Deze week: Daniil Kvyat.

Daniil Kvyat is in 2000 zes jaar oud. De Rus is op dat moment nog niet actief bezig met racen. Vijf jaar later maakt hij zijn debuut in de karting. In 2007 verhuist de dan 13-jarige Kvyat naar Italië om zich te focussen op zijn racecarrière.

Twee jaar later wordt hij opgemerkt door het Red Bull-talentenprogramma. Na een test waar ook Carlos Sainz zijn plekje in het opleidingsprogramma verdiend, mag Kvyat zich officieel Red Bull Junior noemen.

In 2014 maakt Kvyat op 19-jarige leeftijd zijn Formule 1-debuut voor Toro Rosso. In zijn eerste race in Australië finisht hij negende, waarmee hij op dat moment de jongste coureur ooit is die punten scoort. Een jaar later wordt Kvyat gepromoveerd naar moederteam Red Bull.

Kvyat eindigt in 23 races voor Red Bull twee keer op het podium, maar in mei 2016 moet hij ruilen van stoeltje met Max Verstappen. De Nederlander verhuist naar Red Bull, Kvyat wordt teruggezet naar Toro Rosso. Daar blijft Kvyat aan de slag tot eind 2017, waarna hij (tijdelijk) afscheid neemt van het team uit Faenza.

In 2018 fungeert de Rus als ontwikkelingscoureur voor Ferrari, maar een jaar later keert hij terug op de grid. Opnieuw stapt hij in bij Toro Rosso. Hij bekroont zijn terugkeer met een tweede plek in de regenrace in Duitsland, zijn derde podium in de F1. Dit jaar komt Kvyat opnieuw uit voor Toro Rosso, al heet het team ondertussen Alpha Tauri.

