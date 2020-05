De 20 coureurs van 2020, 20 jaar geleden: Esteban Ocon

In de reeks ‘De 20 coureurs van 2020, 20 jaar geleden’ gaan we terug naar het jaar 2000. Hoe oud waren de huidige F1-coureurs aan het begin van het millennium, in welke klasse waren ze actief en hoe zagen ze er 20 jaar geleden uit? Deze week: Esteban Ocon.

Esteban Ocon is in 2000 vier jaar oud. Het is dat jaar dat de Fransman op vakantie voor het eerst in aanraking komt met karting. Hij is meteen verliefd op racen. Eind 2000 krijgt Ocon voor Kerstmis zijn eerste kart. Vier jaar later begint zijn racecarrière echt met het behalen van regionale karttitels in Noord-Frankrijk.

In 2016 maakt Ocon zijn Formule 1-debuut voor Manor. De Franse jongeling vervangt Rio Haryanto, die door het uitblijven van sponsorgelden aan de kant wordt geschoven. Een jaar later maakt Ocon de overstap naar Force India, waar hij twee seizoenen aan de zijde van Sergio Perez rijdt. Tijdens zijn tweede seizoen bij de roze renstal wordt het team overgenomen de Lawrence Stroll en omgedoopt tot Racing Point.

Eind 2018 zit Ocon zonder stoeltje, bij Racing Point moet Ocon plaatsmaken voor zoon van de baas Lance Stroll. Ocon brengt 2019 als reserve- en simulatorcoureur van Mercedes door aan de zijlijn. Dit jaar komt de Fransman uit voor Renault. Ocon stond voorlopig aan de start van 50 GP’s. Daarin scoorde hij 136 punten, zijn beste resultaat is de vijfde plaats (Spanje 2017 en Mexico 2017).

