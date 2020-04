De battles van Ocon vs. Verstappen: ‘Max en ik haatten elkaar tijdens het seizoen’

Esteban Ocon pakte na zijn titel in de Formule 3, waarbij hij verbeten duels uitvocht met Max Verstappen, in 2015 de titel in de GP3 en met de DTM als tussenstop belandde hij in de Formule 1. André Venema sprak de Fransman in 2016 toen hij nog bij Manor reed en samen keken ze terug op de rivaliteit met zijn Nederlandse generatiegenoot.

Het lijkt erop dat er een nieuwe generatie coureurs aankomt in de Formule 1.

“Ik denk het ook. Kijk naar Stoffel Vandoorne en Max Verstappen: snelle jongens. Verder staat er nog een aantal andere jonge coureurs te dringen. Ik zie veel potentieel voor de toekomst; het ziet er goed uit.”

Niet zo bescheiden. Je mag jezelf ook in het rijtje zetten…

“Haha! Dat weet ik niet, hoor. Ik moet me eerst maar eens bewijzen. We zullen het zien. Maar toch bedankt.”

Is de mentaliteit van de nieuwe lichting anders dan die van de gearriveerde coureurs, de veteranen?

“Je start tegenwoordig eerder als professioneel coureur; dat begint al zo’n beetje in de karts. Als je dan verdergaat, werk je ongeveer op je vijftiende al nauw samen met de engineers, het team. Eigenlijk doe je dan al niet veel anders dan racen. De voorbereiding is veel beter dan in het verleden. Op vrij jonge leeftijd kun je je als jonge coureur al ontwikkelen.”

Is het volgens jou daardoor gemakkelijker geworden om de Formule 1 te bereiken?

“Nee, nee. Geen sprake van. Je bent beter voorbereid, doordat iedereen hetzelfde gereedschap heeft.”



Was je verrast dat Max Verstappen, die je in 2014 in de Formule 3 hebt verslagen, zo snel overstapte naar de Formule 1?

“Hmm. Max had het geluk dat hij zo snel kon instappen. Dat had ik vorig jaar niet. Maar hij had de potentie, verdiende het eerlijk gezegd ook wel. Hij is een erg snelle coureur en ik ben ook helemaal niet verrast dat hij het zo goed doet.”



Je hebt er zelf langer over gedaan.

“Ja, maar dat is voor mij niet zo slecht geweest. Ik kon me zo beter voorbereiden op de Formule 1.”

Hoe kijk je terug op het Formule 3-seizoen waarin Verstappen één van je grootste concurrenten was?

“Ik heb in 2011 ook tegen hem geracet, in de karts. Toen vochten we al harde duels uit, net als in de Formule 3. We komen elkaar altijd tegen. De strijd in de Formule 3 was zwaar en heftig. Ik was meestal sneller in de kwalificaties, hij in de races. We kwamen elkaar op de baan de hele tijd tegen.”



Het was dus leuk om tegen Max te racen?

“Nee, dat was helemaal niet leuk! Het was vaak op het randje van gevaarlijk; we hebben ik weet niet hoe vaak wiel-tegen-wiel gereden. Maar we zijn er nooit vanaf gegaan, dus kun je concluderen dat het harde, maar faire gevechten waren.”

Verstappen is weinig veranderd sinds hij Formule 1 rijdt. Sommige collega’s bekritiseren hem vanwege zijn agressieve rijstijl.

“Dat kan wel zo zijn, maar als de wedstrijdleiding geen straffen uitdeelt, dan doet hij niets verkeerds.”



Is de nieuwe generatie coureurs misschien iets meedogenlozer?

“Dat geloof ik niet. Vroeger had je duels van Prost en Senna, die elkaar van de baan reden. De Formule 3 is van hoog niveau, zeer professioneel, de competitie is zwaar en de auto’s zijn snel. Er is niet zoveel beeld beschikbaar van de Formule 3 van vroeger, dus ik kan je niet vertellen of ze elkaar destijds ook van de baan reden.”

Is jouw rijstijl vergelijkbaar met die van Verstappen?

“Vind ik moeilijk te zeggen. Wat ik wel zeker weet is dat hij veel agressiever rijdt dan ik. Ik bedoel: ik ben agressief als dat echt nodig is en niet de hele tijd. Ik denk eerst na voordat ik op agressieve wijze risico’s ga nemen. Dat is een groot verschil tussen mij en Max. Ik denk meer na.”

Is dat verstandig?

“Denk ik wel. Ik heb er de titel in de Formule 3 en GP3 mee gewonnen… Vorig seizoen heb ik in twee races grote risico’s genomen, waar ik veel punten mee heb gescoord. Vaker niet. Ik ben ook nooit uitgevallen, pakte elke race punten. Om kampioenschappen te winnen moet je consistent zijn.”

Wat is je beste herinnering aan de duels met Max in de Formule 3?

“Moskou! Ik stond drie keer op pole en won de races ook. In de laatste race moest Max van heel ver komen. Hij was echt megasnel. Bij de herstart na de safetycar vochten we een pittig duel uit, tot over het randje. De FIA was na afloop niet blij met ons.”



Er was toch wel onderling respect?

“Niet echt. Op de baan nooit, erbuiten wel. We haatten elkaar gedurende het seizoen, daarbuiten was het oké. Maar ik denk dat we sindsdien wel volwassener zijn geworden.”

Hoe is de overstap naar de Formule 1 gegaan; had je moeite je aan te passen na een halfjaar in de DTM?

“Voor mij was DTM de beste optie en dat vond mijn management ook. Dat is ook wel gebleken, want ik rijd nu in de Formule 1. Toch is het altijd lastig om tijdens het seizoen in te stappen. Je hebt een achterstand ten opzichte van je teamgenoot die je hoe dan ook moet inlopen. Je moet dingen snel oppakken en leren, kunt geen tijd verliezen.”



Ben je tevreden zoals het gaat?

“Ja, het gaat goed. Ik ken de mensen, het team, weet hoe er gewerkt wordt. Vooral in Maleisië was ik zeer tevreden, maar het moet nog veel beter.”

Want Esteban Ocon is een blijvertje in de Formule 1.

“Absoluut. Ik ben van plan er een lange tijd te blijven. Ik ga niet afhaken.”