De 20 coureurs van 2020, 20 jaar geleden: Lewis Hamilton

In 2020 bestaat het wereldkampioenschap Formule 1 70 jaar. Na onze aftelrubriek ‘70 dagen tot groen licht‘ waarin we aftelden naar de (uiteindelijk uitgestelde) seizoenstart in Australië, richten we onze blik nu op de 20 coureurs van 2020. In de reeks ‘De 20 coureurs van 2020, 20 jaar geleden’ gaan we terug naar het jaar 2000. Hoe oud waren ze aan het begin van het millennium, in welke klasse waren ze actief, en hoe zagen ze er 20 jaar geleden uit? We beginnen met wereldkampioen Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton is in 2000 15 jaar oud. De zesvoudig wereldkampioen, die op 7 januari 35 jaar werd, is in 2000 bezig aan zijn laatste seizoen in karting. Hij wordt dat jaar Europees kampioen met het maximum van de punten, een jaar later maakt hij de overstap naar de Britse Formule Renault. Door zijn kartsuccessen wordt Hamilton in 2000 door de BRDC, de British Racing Drivers’ Club, uitgeroepen tot ‘rising star’.

20 jaar later is Hamilton een van de meest succesvolle F1-coureurs ooit. Zes keer werd hij wereldkampioen, hij verzamelde 88 poleposities en hij stond 151 keer op het podium, 84 daarvan op de hoogste trede. Voor Hamilton is het doel in 2020 duidelijk: de zeven wereldtitels van Michael Schumacher evenaren.

