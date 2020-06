De 20 coureurs van 2020, 20 jaar geleden: Romain Grosjean

In de reeks ‘De 20 coureurs van 2020, 20 jaar geleden’ gaan we terug naar het jaar 2000. Hoe oud waren de huidige F1-coureurs aan het begin van het millennium, in welke klasse waren ze actief en hoe zagen ze er 20 jaar geleden uit? Deze week: Romain Grosjean.



Romain Grosjean is in 2000 veertien jaar oud. Het is rond die periode dat de Fransman begon met karting. In de jaren nadien is Grosjean actief in de Formule Renault 1.6 en de Formule Renault 2.0. In 2005 maakt hij zijn debuut in de Formule 3, een jaar later wint hij de titel tegen onder meer Sébastien Buemi en Nico Hülkenberg.

In 2020 begint Grosjean aan zijn tiende seizoen in de Formule 1. In 2009 maakt hij op 23-jarige leeftijd zijn debuut voor Renault. Tijdens de Grote Prijs van Europa neemt hij in nasleep van crashgate het stoeltje van Nelson Piquet jr. over. Grosjean doet in 2009 het seizoen uit, maar komt dan zonder stoeltje te zitten.

Na zijn vertrek uit de Formule 1 verhuist Grosjean naar de endurance racing en GP2, maar in 2012 keert hij terug in de koningsklasse. Samen met Kimi Räikkönen vormt hij dat jaar het rijdersduo van Lotus. Grosjean rijdt vier jaar voor de Britse sportwagenfabrikant, in 2016 stapt hij over naar het nieuwe Haas. In 2020 begint hij aan zijn vijfde jaar bij de Amerikaanse renstal. Grosjean stond voorlopig aan de start van 164 GP’s. Tien keer finishte hij op het podium, twee keer op de tweede plek en acht keer op de derde.

