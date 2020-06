De 20 coureurs van 2020, 20 jaar geleden: Sergio Perez

In de reeks ‘De 20 coureurs van 2020, 20 jaar geleden’ gaan we terug naar het jaar 2000. Hoe oud waren de huidige F1-coureurs aan het begin van het millennium, in welke klasse waren ze actief en hoe zagen ze er 20 jaar geleden uit? Deze week: Sergio Perez.

Sergio Perez is in 2000 tien jaar oud. De Mexicaan is dan bezig aan zijn vijfde seizoen in karting. Vijf jaar later verhuist Perez naar Europa om zijn racecarrière verder uit te bouwen.

Via de Formule BMW en de A1GP komt hij terecht in de Formule 3. Van 2008 tot en met 2011 rijdt Perez in de GP2, de laatste opstapklasse naar de Formule 1.

Na in 2010 toe te treden tot de Ferrari Driver Academy maakt Perez een jaar later zijn debuut in de koningsklasse van de autosport. De Mexicaan vervangt Nick Heidfeld bij Sauber. Na twee seizoenen Sauber verlaat Perez de Ferrari-stal en verhuist hij naar McLaren. Daar moet hij in 2014 na een jaar plaatsmaken voor Kevin Magnussen, Perez trekt naar Force India.

Zeven jaar later rijdt ‘Checo’ nog steeds voor het team uit Silverstone, al heet zijn team tegenwoordig Racing Point en vanaf volgend jaar Aston Martin. Perez heeft nog een contract tot en met 2022. In negen seizoenen Formule 1 stond de Mexicaan aan de start van 176 Grands Prix, acht keer daarvan finishte hij op het podium.

