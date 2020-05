Szafnauer gelooft in Perez en Stroll: ‘In staat om races en titels te winnen’

Te midden van alle geruchten over mogelijke bestemmingen voor Sebastian Vettel werd hier en daar ook Racing Point genoemd, het toekomstige Aston Martin. Teambaas Otmar Szafnauer heeft echter al gezegd dat hij ook in 2021 met Lance Stroll en Sergio Perez wil gaan rijden.

Dat zei de Amerikaan in een interview met een Canadees radiostation. Szafnauer werd gevraagd of hij brood zag in een poging om Vettel of misschien Valtteri Bottas over te halen in 2021 naar Aston Martin te komen. “Het is vreemd om het nu al over de transfermarkt voor 2021 te hebben zonder we dit jaar hebben gereden. Ik was wel verrast dat Ferrari en Vettel er niet uitgekomen zijn. Seb is een geweldige coureur en een goede vriend. Ik ken hem al lang en hij verdient het om in de Formule 1 te blijven.”

“Het klopt dat coureurs die al grote prijzen hebben gewonnen beschikbaar zullen zijn op de rijdersmarkt. Er zijn zelfs wereldkampioenen beschikbaar. Het is een interessante gedachte maar we kiezen er voor om het maximale uit onze eigen coureurs te halen.”

Sergio Perez tekende vorig jaar bij tot het einde van 2022, Lance Stroll is dus ook verzekerd van zijn plaats. Dat laatste is ook niet raar aangezien zijn vader Lawrence aan de touwtjes trekt bij Racing Point en Aston Martin. “Als we hen het beste materiaal kunnen geven, zijn zij ook in staat om races te winnen en misschien wel kampioenschappen. Ze kunnen goed met elkaar overweg en hebben nog een doorlopende verbintenissen tot en met 2021.”

‘Lance kan laten zien iets extra’s te hebben’

Szafnauer was sowieso in een goede optimistische bui tijdens het interview: “Het lijkt erop dat we dit jaar een goede auto hebben gebouwd”, zei hij over de uitdager voor 2020, een auto die al spottend de roze Mercedes wordt genoemd. “Ze waren snel in Barcelona. Als je daar hard gaat ben je eigenlijk wel snel op ieder circuit. Dan wordt het in de kwalificatie een stuk makkelijker”, aldus Szafnauer die veel vertrouwen zegt te hebben in Lance Stroll.

“Als we hem een goede auto geven, kan hij zich nog verder verbeteren. Als Lance verder naar voren kan beginnen, zal hij vaker om een plek bij de eerste 10 kunnen vechten en laten zien iets extra’s te hebben.”