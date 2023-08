Een aantal Formule 1-coureurs vinden de huidige auto’s te groot en te zwaar. In de podcast Formule 1 Paddockpraat vroegen we daarom aan voormalig F1-engineer en Viaplay-analist Ernest Knoors hoe hij een Formule 1-auto zou ontwerpen als hij carte blanche zou krijgen.

“Mijn ideale F1-auto is dat een rijder eigenlijk angst heeft om ooit vol gas te geven. Dus je moet veel vermogen hebben en weinig grip. Kijk naar de MotoGP, die gaan soms maar 13% vol gas tijdens een ronde omdat ze zo weinig mechanische grip hebben. Dan zie je de voertuigen bewegen en sliden,” begint Knoors met zijn visie. “Kijk nu naar de F1 in Monza, daar rijden ze 70% van de tijd vol gas. Kortom, ze vragen het grootste gedeelte meer vermogen van de auto dan dat de motor leveren kan. Dat is dus een relatief veilige manier van racen omdat je zoveel downforce en grip hebt. 70% van de tijd hebben ze alleen maar hun voet naar beneden, en dat vind ik fout.”

“Ik zou liever een lichtere auto zien met minder mechanische grip en die minder aero-afhankelijk is, maar wel het vermogen dat ze nu hebben. Dan krijg je dat een rijder het moeilijker heeft om die auto te besturen. Nu zijn de auto’s lang en zwaar en daardoor heel stabiel, ook in de bochten. Dat is eigenlijk wat Formule 1 niet moet zijn. Je wil die rijder zien werken en de auto zien bewegen. Dan krijg je denk ik ook beter racen.”

De gehele podcast is terug te luisteren hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts, en Google podcast.



