Fernando Alonso is veruit de oudste coureur op de grid – met zijn 42 jaar en 387 Grands Prix is hij met recht een veteraan van de sport. Toch heeft de Spanjaard zijn pensioen voorlopig uitgesteld. Onlangs verlengde hij zijn contract met Aston Martin, waardoor hij sowieso tot zijn 45e op de grid staat. Oud-coureur Pedro de la Rosa prijst Alonso als de enige echte ‘superman’ van de sport.

De La Rosa reed zelf negen seizoenen mee in de Formule 1 en is tegenwoordig een ambassadeur voor Aston Martin. Gedurende zijn carrière in de motorsport heeft hij veel met Alonso kunnen sparren. “Hij zorgt al zijn hele leven zo goed voor zichzelf”, zei De la Rosa onlangs over zijn landgenoot. “Alles draait bij hem om racen. Hij slaapt, eet en leeft motorsport, en dat maakt uiteindelijk het verschil. Je kan niet tot je 40e in de Formule 1 rijden als je niet ontzettend goed voor jezelf zorgt.”

Zelf vertelde Alonso dat een definitief afscheid van de sport nu toch echt met rasse schreden nadert. Toch denkt De la Rosa dat een pensioen voor Fernando Alonso nog heel ver weg is. “Hij is straks 45 als zijn contract afloopt”, aldus De la Rosa. “Maar ik zie er eerlijk gezegd geen einde aan komen.”

Pedro de la Rosa (53) reed zelf tot zijn 41e in de koningsklasse – zijn laatste seizoen was met HRT in 2012. Alonso zou hem wel eens hebben gevraagd wat er verandert als je de 40 bent gepasseerd. “‘Je zicht gaat als eerste achteruit’ antwoordde ik toen”, vertelde De la Rosa. “Maar laatst vertelde hij me dat hij zijn ogen had laten testen – hij zou boven de 100% hebben gescoord. ‘Deze gast is superman’, dacht ik toen over Alonso.”

