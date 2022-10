“F&#$%@ finally.” Laten we het netjes houden en vrij vertalen als “Eindelijk, verdorie.” Kimi Räikkönen had zijn overwinning op het Circuit of the Americas in 2018 niet authentieker kunnen verwelkomen. Het blijkt het laatste winnende kunststukje te zijn van de Fin.

De Fin, in 2009 de laatste wereldkampioen van Ferrari, is enkele weken eerder in Monza al de wacht aangezegd door het team waarvoor hij in totaal acht jaar uitkwam. Zijn goede vriend en teambaas Maurizio Arrivabene had het er volgens de overlevering erg moeilijk mee en is tijdens en vooral na de enerverende race in Texas zichtbaar emotioneel. “Kimi en Arrivabene kunnen heel goed met elkaar overweg”, vertelt een Finse journaliste aan FORMULE 1 Magazine. “Hij was ook de enige van Ferrari die op Kimi’s huwelijk aanwezig was. Zelfs Sebastian Vettel was er niet.”

Lees ook: In beeld: Räikkönen bereidt zich voor op NASCAR Cup-debuut

Het tweede dienstverband van Räikkönen bij Ferrari zal niet de boeken ingaan als uiterst succesvol, hij is er bovenal de wingman van Fernando Alonso en later Sebastian Vettel en dat doet zijn kansen op een langer verblijf geen goed. Maar terwijl Ferrari-protegé Charles Leclerc aan de poorten van Maranello rammelt, beleeft Räikkönen in 2018 het beste jaar sinds zijn terugkeer. Wat heet, in de tweede helft van het seizoen scoort hij bijna evenveel punten als collega Vettel. Met twaalf podiumplaatsen en een uiteindelijk derde plek in de eindstand mag Räikkönen naar het FIA-gala, waar hij zich met een flinke slok op onsterfelijk maakt door het pompeuze feestje onbedoeld in de zeik te nemen.

Foto: Motorsport Images

Uitspattingen

Het zijn uitspattingen zoals in de Russische kunststad die hem zo geliefd hebben gemaakt, maar die 21 oktober in Austin laat Räikkönen een laatste keer op de baan zien één van de groten te zijn. Dit is die coureur die Alonso en Michael Schumacher regelmatig zoek reed, in Texas flikt hij aanstaand wereldkampioen Lewis Hamilton een kunstje. De Brit start van pole, heeft de wereldtitel voor het grijpen, maar wordt bij de start al gepakt door een aanstormende Räikkönen. Hamilton lijkt het initiatief over te nemen na een vroege stop tijdens een virtual safety car, op verser rubber achterhaalt hij de worstelende Fin al snel.

Drie rondjes lang weet Räikkönen de snellere Mercedes achter zich te houden, voordat hij zelf naar binnen duikt voor zijn enige stop. In de vrije lucht maakt hij vervolgens gestaag terrein goed op Hamilton die op zijn beurt nu last krijgt van slijtage. Het eerdere gevecht met Räikkönen eist uiteindelijk zijn tol en een tweede stop is noodzakelijk. Räikkönen kan zijn banden vooraan blijven masseren tot de finish, terwijl Hamilton wordt afgehouden door Max Verstappen.

Lees ook: Räikkönen blij dat hij klaar is met ‘bullshit’ in Formule 1

Het betekent overwinning nummer 21 voor Räikkönen, nu de meest succesvolle Fin in de Formule 1 ooit voor Mika Häkkinen (20) en Valtteri Bottas (10). Zijn eerste sinds Australië 2013, liefst 113 races heeft hij geduld moeten hebben. Waar alles en iedereen wellicht een brok in de keel heeft, doet ook dit The Iceman vrij weinig. De eeuwige Ray Ban-zonnebril blijft op tijdens de podiumceremonie, de champagne wordt nauwelijks geschud want die moet gedronken worden. “Het lijkt meer te betekenen voor andere mensen dan voor mijzelf”, zegt hij tegen tv-interviewer Martin Brundle. “Als het komt, dan komt het. Het zal mijn leven niet veranderen. Ik ben vooral blij dat we gewonnen hebben.”

En dus vond zijn laatste zegetocht, net als die van landgenoot Häkkinen, plaats op Amerikaanse bodem. Zijn zoon Robin zeurde al langer om een Pirelli-pet met nummer 1. “Ik weet dat je die ook gewoon kunt kopen, maar het zou niet eerlijk tegenover hem zijn als ik dat doe. Dat wordt een leuk gesprek thuis.” Was getekend, Kimi Räikkönen. Familieman.

Foto: Motorsport Images