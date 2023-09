In Singapore maakte de wedstrijdleiding enkele keuzes die door sommige teams als problematisch worden gezien. De straffen die aan de Red Bull-coureurs werden toegewezen, hadden weinig of geen effect en kunnen volgens de concurrenten riskante gevolgen hebben. In aanloop naar de Grand Prix van Japan vraagt het veld dus om betere keuzes van de stewards.

Na de kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore hing Max Verstappen nog een mogelijke straf boven het hoofd. De wedstrijdleiding vermoedde namelijk dat de Nederlander zich schuldig had gemaakt aan ‘impeding’, het in de weg zitten van een andere coureur tijdens de kwalificatie. In een van die drie gevallen leidde het ertoe dat Yuki Tsunoda geen goede tijd neer kon zetten, waardoor hij uiteindelijk Q2 afsloot zonder snelle ronde te hebben gereden. Verstappen kwam weg met een reprimande en een geldboete voor het team. Dat had ook best anders kunnen lopen, want in de negen andere gevallen van impeding dit seizoen kreeg de desbetreffende coureur een gridstraf van drie plekken.

Volgens Aston Martin slaat dat nergens op. Het team heeft de inconsistentie van de straffen aangekaart, ook al had Aston Martin niets te winnen of verliezen bij de mogelijk bezwaarlijke acties van Verstappen. “De stewards hebben alle informatie”, zegt performance director Tom McCullough tegen verschillende media. “Voor ons is het ontzettend frustrerend als je in de weg gezeten wordt. We willen gewoon dat de wedstrijdleiding wat consequenter is met hun uitspraken.” Verschillende coureurs, waaronder Charles Leclerc en Lando Norris, hebben deze kritiek ook gesteund. Zij waarschuwen voor problemen in de toekomst als dit soort daden niet strenger bestraft worden.

Vijf seconden tijdstraf

Het is niet het enige geval van een Red Bull-coureur die in Singapore goed wegkomt met een (mogelijke) straf. Sergio Pérez tikte in de slotfase van de race Alexander Albon bijna in de muur. De Williams-coureur hield zijn auto heel, maar eindigde wel buiten de punten. Het leverde de Mexicaan na de race een tijdstraf van vijf seconden op, iets wat geen impact meer had op de uitslag.

Pérez deed het af als een race incident, maar daar kan Williams-teambaas James Vowles zich absoluut niet in vinden. “Dit is ontzettend frustrerend”, klaagt Vowles tegen Autosport. “We hebben te maken met haarfijne marges. Ons kampioenschap kan worden bepaald door dit moment. En zonder goede reden. Hij maakte een gigantische sprong vooruit in zijn poging Alex te passeren. Er zijn goede, verstandige manieren om in te halen. Dit was er absoluut niet een van.”

Twee weken eerder, op Monza, deed zich al een vergelijkbaar incident voor. Lewis Hamilton en Oscar Piastri maakten contact, waardoor de McLaren-coureur buiten de punten eindigde. Hamilton kreeg een tijdstraf van vijf seconden voor het incident, maar in de nog resterende rondes kon de Brit een ruim genoege voorsprong opbouwen om dat teniet te doen. Hamilton gaf zijn schuld netjes toe na afloop, maar aan de uitslag veranderde niets. Piastri gaf toen ook al aan dat hij daar niets voor koopt. “De stewards hebben hun zegje gedaan, Lewis heeft zijn excuses aan me aangeboden, maar ik krijg mijn race er niet mee terug.”

Wedstrijdleiding in Japan

Het roept de vraag op of de tijdstraf van vijf seconden wel de juiste straf is als de andere coureur in feite zijn race stop kan zetten. Dat, gecombineerd met de kritiek van Aston Martin, leidt er ook toe dat er meer en meer vragen zijn over de samenstelling van de wedstrijdleiding. Eerder dit jaar deed Haas-teambaas Günther Steiner al zijn beklag over het feit dat de Formule 1 geen betaalde professionals inzet als stewards. In plaats daarvan is er een roulerend systeem van onbetaalde vrijwilligers, vaak mensen met ervaring in de sport. Steiner slikte zijn kritiek uiteindelijk in na een reprimande van de FIA.

In Japan zal een goede, sterke wedstrijdleiding erg belangrijk zijn, zo oordelen ook de teams. In 2022 ontstond er nog een riskante situatie op de baan toen Carlos Sainz crashte in de regen. De wedstrijdleiding besloot om de grote sleepauto alvast op pad te sturen terwijl de overige coureurs nog rondreden, wat er bijna toe leidde dat Pierre Gasly op het zware voertuig botste. Ook ontstond er verwarring over de puntentelling en zorgde een late tijdstraf voor Leclerc ervoor dat Verstappen in zijn interview achteraf – tot grote verwarring van iedereen, inclusief Verstappen – tot de kersverse wereldkampioen werd uitgeroepen.

