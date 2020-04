De (virtuele) titel is binnen: Verstappen wint simrace-kampioenschap

Max Verstappen heeft vrijdag beslag gelegd op de titel in het Real Racers Never Quit-simracekampioenschap. De Nederlander pakte op een virtueel Suzuka genoeg punten om de kroon te claimen.

Op Suzuka werd de zesde ronde van het door Team Redline georganiseerde kampioenschap gehouden, waarin de beide races op de Japanse omloop verreden werden met LMP2-bolides. De Zuid-Afrikaan Kelvin van der Linde pakte pole voor race één, voor Verstappen en Nick Catsburg.

Bij de start moest Verstappen eerst een aanval van landgenoot Catsburg afslaan. Later in de eerste ronde zag hij zijn kans schoon en ging Van der Linde voorbij. Die counterde echter in ronde twee, bij bocht één en twee, waarbij er licht contact was. Van der Linde kwam terug op kop, Verstappen gleed van de baan.

Terwijl Van der Linde daarna naar de zege reed, voor Agustin Canapino en Daniel Juncadella. Catsburg werd vierde. Verstappen vocht zich, nadat hij na het contact met Van der Linde en een spin in een later duel terugviel naar plek negen, nog naar de zesde plek.

In race twee werd de eerste startrij wederom gevormd door Van der Linde en Verstappen. Van der Linde reed ook ditmaal naar de zege, met Verstappen die uiteindelijk derde werd, met Lando Norris die zich er nog tussen wist te werken.

Voor Verstappen waren de zesde en derde plaats op het digitale Suzuka echter meer dan genoeg om beslag te leggen op de titel in het Real Racers Never Quit-kampioenschap. Mede dankzij in totaal zes zeges over twaalf races scoorde hij 805 punten, tegenover 745 voor runner-up Van der Linde.

“Race één had ik misschien kunnen winnen, maar het is wat het is. Het ging gewoon om de punten pakken die ik nodig had nadat mijn computer crashte bij de vorige ronde op Interlagos. Anders had ik de titel al gehad”, verhaalde Verstappen na afloop. “Het was leuk!”

