Nyck de Vries zegt geen extra druk te voelen met betrekking tot zijn positie. Volgens de coureur van AlphaTauri is er áltijd druk in de autosport. “Maar ik erken wel dat ik fouten heb gemaakt, ik ben zelfkritisch en verwacht het beste van mezelf.”

De Vries ging donderdag in aanloop naar de Grand Prix van Monaco in op de berichtgeving van de afgelopen weken omtrent zijn positie. Vanuit Red Bull liet Dr. Helmut Marko onlangs al weten dat de Nederlander “een gele kaart” heeft, maar “nog geen rode.” De uitspraken zijn het gevolg van fouten die De Vries maakte in onder meer de Grand Prix van Azerbeidzjan.

“Ik kan er weinig over zeggen”, stelt de coureur met betrekking tot alle geluiden over de druk op zijn stoeltje. “Ik zie en lees niet alles wat in de media verschijnt. Natuurlijk krijg ik het mee via berichten van mensen, maar een mening heb ik er niet over. Dat er druk is, is voor mij normaal. Je vecht in de autosport altijd om te overleven.”

Kritiek

Het betekent niet dat hij de kritiek niet serieus neemt, integendeel. De Vries erkent fouten en verwacht juist zelf ook betere prestaties. “Ik ben zelfkritisch, ik verwacht het allerbeste van mezelf en ik vind dat ik dat nog niet heb laten zien. Misschien word je dan te ongeduldig, ben je te ‘eager’ om jezelf te bewijzen.”

Uit data van het Duitse bedrijf Paceteq blijkt dat de racepace van De Vries vier tienden onder die van Tsunoda ligt dit seizoen. Duidelijk cijfers, maar de Nederlander wijst op de context. “Dat doet me niets, ik weet wat er tijdens de wedstrijden is gebeurd. In Melbourne reed ik 90 procent van de race op de verkeerde band, in Bahrein kon ik bijvoorbeeld niet naar binnen tijdens een virtual safety car. Dat zijn zaken die invloed hebben op de resultaten.”

De Vries snapt naar eigen zeggen dat anderen het logisch zouden vinden dat hij juist wel extra druk voelt, bovenop wat er normaal gesproken in de Formule 1 altijd al is. “Maar het enige dat ik kan doen is presteren op het circuit, dat zal ik proberen, daar ligt mijn focus.”

