Nyck de Vries heeft de afgelopen ‘vrije’ weken nuttig besteed. De coureur van AlphaTauri bracht uren door in de simulator van het team in Engeland, trainde hard in zijn woonplaats Monacao, maar vond ook tijd om te ontspannen.

Nyck de Vries kende een moeizame start bij AlphaTauri, maar de Nederlander is na vier weken hard werken en de nodige off time klaar om de handschoen op te pakken: “Mijn trainer was bij me in Monaco. We hebben veel gewerkt en het was ook fijn om wat tijd thuis door te brengen. Nu ben ik klaar om weer aan de slag te gaan. Met vijf wedstrijden in zes weken, wordt het een intensieve tijd.”

De Grand Prix van Azerbeidzjan verloopt dit jaar anders dan anders. Gekozen is voor het aangepaste sprintraceformat en dat is – hoewel hij het Baku City Circuit goed kent – nieuw voor De Vries. “Bakoe wordt mijn allereerste sprintraceweekend. Het wordt een bijzondere uitdaging met slechts één uur vrije training voor de kwalificatie, maar ik ben al eerder op het circuit geweest, met drie tweede plaatsen in de Formule 2.”

‘Uniek circuit’

“Het circuit is vrij uniek in die zin dat inhalen op stratencircuits meestal een hele uitdaging is”, vervolgt De Vries. “Maar het extreem lange rechte stuk biedt kansen. Daarom zijn de races in Bakoe vaak nogal bewogen. Hopelijk gaat het onze kant op en hebben we aan het eind iets om over te juichen.”

