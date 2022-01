Nyck de Vries is ‘niet bezig’ met een mogelijk vertrek van Lewis Hamilton uit de Formule 1. De Nederlandse coureur van het Mercedes Formule E-team, zou zomaar eens kandidaat kunnen zijn voor het stoeltje van de Engelsman als die besluit om de sport de rug toe te keren.

Hamilton verloor eind vorig jaar in de laatste ronde van de laatste Grand Prix van het seizoen de wereldtitel aan Max Verstappen. De teleurstelling over de manier waarop, zit zo diep bij de zevenvoudig wereldkampioen dat er gespeculeerd wordt dat hij zelfs overweegt te stoppen. Een vertrek van Hamilton zou bij Mercedes deuren kunnen openen voor De Vries. De coureur uit Sneek – die in december nog voor het F1-team van Mercedes testte – heeft op het moment echter andere dingen aan zijn hoofd “Daar houd ik me niet bezig”, zegt hij in gesprek met FORMULE 1 Magazine. “We zijn bezig met Saoedi-Arabië [waar dit weekend het Formule E-seizoen begint] dus ik denk dat er geen ruimte is voor mij om aan die scenario’s te denken.”

Nyck de Vries test in Abu Dhabi de Mercedes W12 (Motorsport Images)

‘Verstappen verdient wereldtitel’

Wel heeft De Vries begrip voor Hamilton. Die leek in Abu Dhabi af te stevenen op zijn achtste wereldtitel. Een late beslissing van de wedstrijdleiding gooide roet in het eten en bezorgde Max Verstappen de titel. “Max is bij uitstek een fantastische coureur die voor honderd procent dat kampioenschap heeft verdiend. Hij is echt een waardig wereldkampioen. Ik denk dat iedereen het er over eens is dat hij het kampioenschap gewoon verdient”, weegt De Vries zijn woorden. “Alleen op die zondag in Abu Dhabi heeft Lewis alles gedaan om dat kampioenschap te winnen. Er zijn beslissingen gemaakt die.. nou ja, nooit zo zijn toegepast. Die anders zijn dan ze in het boek zijn geschreven en daardoor is hem uiteindelijk het kampioenschap ontnomen.”

“Dat neemt niet weg dat Max het verdient en een geweldige coureur is”, vervolgt De Vries. “Niemand heeft bepaalde gevoelens jegens Red Bull of Max. Maar ik snap wel dat Lewis daar erg teleurgesteld over is en dat hij het gevoel heeft dat ze het hem voor zijn neus hebben weggekaapt.”

Die teleurstelling zit blijkbaar zo diep dat het nu al ruim zeven weken stil is rondom Hamilton. Volgens Engelse media heeft hij zijn toekomst verbonden aan het FIA-onderzoek dat naar Abu Dhabi wordt uitgevoerd. Dat onderzoek wordt in februari afgerond. De resultaten worden officieel in maart openbaar gemaakt.

