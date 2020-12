De Vries spreekt van een geslaagde dag: ‘Ik voelde me snel op mijn gemak in de auto’

Voor Nyck de Vries was het vandaag een speciale dag: hij kroop voor het eerst in zijn carrière achter het stuur van een Formule 1-auto en wel in de auto van Lewis Hamilton. Hij legde op het Yas Marina circuit in Abu Dhabi 110 rondes af en is tevreden over zijn dag.

De Vries is onder de indruk van de W11. “Wat een geweldige auto is het. Deze auto komt echt van een andere planeet. Je kan zo laat remmen en de bochtensnelheid is indrukwekkend. Ik heb echt genoten van deze dag”, aldus de 25-jarige Nederlander.

Het kostte maar weinig tijd voordat de Nederlander zich op zijn gemak voelde in de Mercedes en dat had hij niet verwacht. “Ik ben verrast hoe snel ik me op mijn gemak voelde in de auto. Het team heeft me goed geholpen daarmee”, vertelt de Formule E-coureur.

Ook engineering director Andrew Shovlin is tevreden over het werk wat de Vries en Stoffel Vandoorne geleverd hebben. “Nyck heeft het fantastisch gedaan vandaag. We zijn onder de indruk van hem. Stoffel en Nyck hebben een goede bijdrage geleverd vandaag en zo sluiten we 2020 op een mooie manier af”, besluit Shovlin.

