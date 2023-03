Geen punten, wel een even leerzame als levendige race voor Nyck de Vries. Hij werd in de AlphaTauri veertiende na een wedstrijd met de nodige gevechten in de middenmoot. “We zetten stapjes, er is steeds meer progressie.”

Als enige van alle coureurs had Nyck de Vries tot dit weekend nog nooit op het circuit van Jeddah gereden. Hij miste ook nog de gehele derde vrije training. Dat alles overwegende, toonde hij zich tevreden over het weekend en de auto. “Het gevoel dat ik er aan over hou, is goed. In elke sessie ging het wat beter dan in Bahrein, ook qua race-pace. Maar er waren ook fases waarin ik minder sterk was.”

Zelfkritisch is en blijft De Vries, al kon hij genieten van de strijd in de middenmoot. “Ik had graag iets meer aangevallen. Op zich was de snelheid niet slecht, maar je zit al snel in vuile lucht.”

Fraaie inhaalactie

De inhaalactie op Logan Sargeant (Williams) was een fraaie, zo erkende hij. “Zijn rechtelijnsnelheid is met DRS ongeveer 6 kilometer per uur meer dan die van onze auto, dus ik moest diep remmen. Gelukkig gaf hij me wat ruimte.”

Dat hij geen punten scoorde, was geen schande voor de vanaf plek 18 gestarte De Vries. Die maakte hoe dan ook waardevolle kilometers in de AlphaTauri. “Weer een race uitgereden en veel geleerd”, concludeerde de coureur uit Sneek.