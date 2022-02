Zaterdag staat de derde ronde van Formule E op het programma in Mexico. Het is de zesde keer dat Formule E Mexico-Stad aandoet. De laatste keer was in februari 2020 toen Mitch Evans met Jaguar won. Edoardo Mortara heeft na twee races de leiding in het kampioenschap met Nyck de Vries op de tweede plaats.

Na een jaar afwezigheid keert Formule E terug naar het Autódromo Hermanos Rodríguez. Begin 2021 werd het circuit gebruikt als veldhospitaal voor corona-patiënten waardoor de klasse moest uitwijken naar het nabijgelegen Puebla. In tegenstelling tot de aftrap van het seizoen in Diriyah bestaat de E-Prix in Mexico slechts uit één race. Daarom vinden alle sessies op zaterdag plaats.

Nyck de Vries kijkt uit naar het tweede weekend van het seizoen en gaat er vanuit dat het weer spannend wordt. “Iedereen zit erg dicht bij elkaar, maar we zijn vol vertrouwen over het evenement in Mexico. We weten hoe sterk onze concurrenten zijn en moeten echt onze beste kant laten zien om de grootst kanshebber te blijven.”

Andere lay-out

Formule E zal in Mexico geen gebruik maken van de lay-out welke Formule 1 gebruikt op het Autódromo Hermanos Rodríguez maar van een verkorte versie van 2.606km. Het circuit bestaat uit een mix van lange, snelle rechte stukken en een technisch bochtengedeelte door het krappe Foro Sol-stadion.

Foto: FIA Formula E

In het stadion zullen 40.000 fans de race in Mexico meemaken. “Mexico-Stad is een mooie plek voor een E-Prix. De fans zijn super enthousiast en het stadion-gedeelte aan het einde is geweldig. Hopelijk kunnen we weer een mooi weekend beleven”, laat De Vries weten.

De E-Prix in Mexico-Stad is zaterdag live te volgen via Eurosport 1 en Ziggo Sport. Via Ziggo Sport Racing zijn ook de vrije trainingen en kwalificatie live te volgen. Zie hieronder voor de Nederlandse uitzendtijden:



Eerste vrije training 14.55 – 15.40 uur Tweede vrije training 16.45 – 17.30 uur Kwalificatie 18.30 – 20.15 uur E-Prix 22.30 – 00.30 uur