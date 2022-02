Mercedes heeft mogelijk een koper gevonden voor haar Formule E-team. McLaren zou volgens The Race in gesprek zijn om het Mercedes EQ-team, het team waar Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne voor rijden, na het huidige seizoen over te nemen.

Mercedes kondigde vorig jaar aan dat het de stekker zou trekken uit het Formule E-team. Daarmee komt er al na drie seizoenen een einde aan het elektrische avontuur van Mercedes, dat wel aangaf dat het zou zoeken naar mogelijke kopers. Een van de namen die al snel genoemd werd was Toto Wolff, teambaas van het Formule 1-team van Mercedes. Maar volgens The Race zou er een andere naam op poleposition staan om het Formule E-team over te nemen.

Lees ook: Mercedes ontkent dat W13 crashtest niet heeft doorstaan

McLaren zou namelijk wel oor hebben naar een deelname aan de elektrische raceklasse. The Race meldt dat het team dan zou kunnen rekenen op aandrijflijnen van Nissan terwijl McLaren als naam verbonden kan worden aan het team, al zijn die gesprekken nog steeds gaande. Op wat voor manier McLaren dan betrokken zou zijn, is dan ook nog niet bekend.

Mercedes EQ-teambaas Ian James voerde vorig jaar al gesprekken met McLaren-CEO Zak Brown en afgelopen weekend zouden er opnieuw gesprekken gevoerd zijn tussen Mercedes en McLaren. Maar volgens The Race bekijkt McLaren ook nog altijd opties om met een eigen team deel te nemen aan de Formule E.

Lees ook: McLaren-baas ziet ‘wereld van verschil’: ‘Vochten tot eind 2020 om te overleven’

Een overname van het Mercedes EQ-team zou betekenen dat het team, in een andere vorm, alsnog met de nieuwe Gen3-bolide zal rijden. Het team had daar al wat tijd in gestopt, maar met het vooruitzicht dat zij zouden vertrekken is dat werk vorig jaar stopgezet. De nieuwe eigenaar zou dan wel nog moeten zoeken naar een aandrijflijn van een van de fabrikanten, waarbij Nissan de eerste in de rij zou zijn.