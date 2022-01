CEO Zak Brown heeft toegeven dat het water McLaren iets meer dan een jaar geleden aan de lippen stond, met het team dat om financiële redenen kopje onder dreigde te gaan. “Het is een wereld van verschil.”

Dat erkent Brown in interview met The-Race. De Amerikaan haalt daarbij aan dat McLaren inmiddels ‘extreem gezond is’. En niet alleen dat. “We hebben net een Indycar-team gekocht, zijn een team in de Extreme E begonnen, vechten in de Formule 1 met Ferrari, hebben geweldige coureurs, een geweldig team en er komt een nieuwe windtunnel aan.”

Zo is er dus sprake van een flinke ommekeer, want gedurende 2020 verkeerde McLaren in financieel zeer zwaar weer. Door de coronapandemie had de complete, overkoepelende McLaren Group flinke klappen gekregen. De autoverkoop stond stil, de rekeningen stapelden zich op en de cash flow was opgedroogd.

Kapitaalinjecties

McLaren leende medio 2020 al liefst 165 miljoen euro van de National Bank of Bahrain om de eerste corona-klappen te boven te komen. Eind dat jaar kwam de redding vervolgens in de vorm van een flinke investering van het Amerikaanse MSP Sports Capital. Dat fonds stak 152 miljoen euro in McLaren Racing, tegen vijftien procent van de aandelen.

“Zonder die investering, hadden we hier nu misschien niet meer gezeten”, geeft Brown toe tegenover The-Race. “Het was vrij serieus”, zegt Brown over de situatie. “Ik weet zeker dat we wel een oplossing hadden gevonden, maar het was vrij serieus.”

Los van de investering door MSP Sports Capital, vulde McLaren de kas nog door het hoofdkwartier in Woking te verkopen. Het verkocht dit voor zo’n 200 miljoen euro aan investeringsmaatschappij GNL. McLaren wacht mogelijk nog een investering van MSP Sports Capital, dat haar belang naar een derde kan uitbreiden.

Geen zorgen

“Ik ben heel blij met de uitkomst”, vergelijkt Brown de situatie van toen met die van nu. “We zijn nu gezond, hebben geen zorgen.” Hoewel McLaren in sportief opzicht sinds sinds 2019 al met een wederopstanding bezig is, is het fijn financieel ook vaste grond onder de voeten te hebben.

“Het was stressvol om vol gas te gaan op het circuit, maar ondertussen te vechten om te overleven zonder de wereld dat te laten weten.” Volgens Brown heeft het iedereen binnen McLaren ook een enorme impuls gegeven dat dit is gelukt. “What doesn’t kill you makes you stronger.”