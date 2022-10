Nyck de Vries ‘wordt komende week aangekondigd als nieuwe coureur bij AlphaTauri’. Dat melden diverse bronnen in het rennerskwartier van Singapore. De Vries gaat volgend jaar bij Red Bulls opleidingsteam een duo vormen met Yuki Tsunoda. Pierre Gasly gaat bij Alpine de ontstane vacature door het vertrek van Fernando Alonso (Aston Martin) invullen.

Er wordt al weken gespeculeerd waar de toekomst van de 27-jarige Friese coureur, vorig jaar de eerste wereldkampioen in de Formule E, ligt. Na zijn sterke optreden bij de Italiaanse GP vorige maand in Monza, hij werd als last-minute invaller van Alex Albon knap negende in een Williams, kwam de geruchtenmachine op gang. De Britse renstal verklaarde na die race bij monde van teambaas Jost Capito dat De Vries een van de kandidaten zou zijn voor een stoeltje in 2023. Nicholas Latifi vertrekt daar na dit seizoen.

Na het succesnummer in Monza volgde nog een test namens Alpine op de Hungaroring, daarnaast nodigde Red Bulls topman Helmut Marko De Vries uit voor een gesprek in Graz. Het lijkt er nu op, zo melden bronnen, dat AlphaTauri het winnende lot heeft getrokken. De Vries zelf hield zich de afgelopen weken op de vlakte over zijn toekomst, maar verklaarde onlangs wel dat het ‘geen maanden’ meer zou duren voordat de puzzel van het silly season voltooid is. Met Gasly en De Vries zouden er opnieuw twee stukjes gelegd worden.

