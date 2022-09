Door de jaren zijn we uiteraard behoorlijk verwend geraakt met Nederlands succes in de Formule, toch is een debuut zoals dat van Nyck de Vries weer bijzonder. Huisfotograaf Peter van Egmond volgde hem dit afgelopen weekend in Monza. “Nyck is bloedsnel, dat laat hij elke keer zien. Waar hij ook instapt.”

Van Egmond kent vader Hendrik Jan de Vries al heel lang. “Ik werkt in de jaren ’90 voor Renault Nederland en fotografeerde de Cio Cup, daar reed hij mee en zijn zus geloof ik ook. Ik hoorde wel op een gegeven moment van Nyck toen hij bij McLaren in het programma zat en kwam hem ook een keer tegen bij het EK-karten waar ik destijd voor Max was.”

Lees ook: F1-forum: ‘De Vries heeft kansen die uit sterk debuut voortkomen helemaal zelf verdiend’

“Toen ik me meer ging focussen op de Formule 1 kwam Nyck natuurlijk in beeld in de opstapklassen. Hij was altijd heel snel, dat is helaas niet altijd genoeg om door te breken. Je hoopt altijd dat het een keer gaat lukken, Toto Wolff prijst hem niet voor niets.”

“Donderdag hing ik een beetje rond in de pits om erbij te zijn als hij zijn stoeltje ging passen. Na de training dacht ik net als iedereen, Nyck incluis, dat dit het zou zijn. Zijn debuut was al waanzinnig, met de twee punten is het natuurlijk extra mooi. Een droomscenario.”

“Na de race vond ik zijn vader die op hem stond te wachten, George Russell kwam ook nog even langs om hem te feliciteren, hij kent de familie ook goed. Ik trof ze beiden later in het motorhome. Ik hoopte op een omhelzing-moment zoals dat ook bijvoorbeeld met Max en Jos Verstappen gebeurde in Barcelona. Ik zag naderhand de beelden van Hendrik Jan op de grid, toen hij even emotioneel werd bij het idee dat het ging gebeuren. Erg mooi voor hem en Nyck!”

Lees ook: Williams’ teambaas euforisch na optreden De Vries: ‘Natuurlijk staat hij bij ons op de radar’

Foto: Peter van Egmond

Foto: Peter van Egmond

Foto: Peter van Egmond

Foto: Peter van Egmond

Foto: Peter van Egmond

Foto: Peter van Egmond

Foto: Peter van Egmond

Foto: Peter van Egmond

Foto: Peter van Egmond

Foto: Peter van Egmond

Foto: Peter van Egmond

Foto: Peter van Egmond

Foto: Peter van Egmond

Foto: Peter van Egmond

Foto: Peter van Egmond

Foto: Peter van Egmond

Foto: Peter van Egmond

Foto: Peter van Egmond

Foto: Peter van Egmond