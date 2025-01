Racing Bulls (voorheen Visa Cash app RB) is officieel deels verhuisd naar de campus van zusterteam Red Bull. Dat bevestigt CEO Peter Bayer. De Oostenrijker hoopt dat de nieuwe faciliteiten ‘van het hoogste niveau’ van het kleinere team een aantrekkelijkere werkgever maken voor toekomstig talent.

Racing Bulls had al langere tijd de aerodynamica-afdeling in het Verenigd Koninkrijk. Het zusterteam van Red Bull heeft deze tak nu echter verhuisd naar nieuwe kantoorpanden op het Red Bull Technology Campus in Milton Keynes. Red Bull hoopt zo de samenwerking tussen de twee teams te intensifiëren. Het hoofdkantoor is nog altijd in Faenza, Italië.

“Het kantoor in Milton Keynes is klaar”, bevestigt Visa RB-CEO Peter Bayer dat de Britse tak officieel verhuisd is, tegen Planet F1. “We hebben de IT-jongens het daar laten inrichten. Vanaf 2 januari zijn we operationeel, zodat er geen tijd verloren gaat aan de ontwikkeling, de modelmakerij, de windtunnel en alles. Er zullen dus geen verliezen zijn en het is een ‘game-changer’ omdat het een faciliteit van het hoogste niveau is.”

Aantrekkelijkere werkgever

Hoewel de CEO blij is met de nieuwe panden, denkt Bayer niet dat het zich meteen uitbetaald in betere prestaties op de baan. “Een mooi kantoor geeft je niet per se rondetijd, maar het maakt ons wel meteen een aantrekkelijkere werkgever. We zullen in Milton Keynes een mooie kantine hebben”, aldus de Oostenrijker. ”En voorlopig hebben we geen sportschool, maar wel een contract met een plaatselijke sportschool waar de jongens naartoe kunnen gaan, totdat de onze klaar is. Dus het kan, en moet, ons eigenlijk al een beetje een boost geven voor 2025.”

