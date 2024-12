Christian Horner onthult hoe Max Verstappen een sleutelrol speelde bij het verbeteren van de prestaties van Red Bull. De Oostenrijkse renstal kreeg in 2024 tegen de zomerstop met een vormdip te maken, maar de kalmte van de Nederlandse kampioen inspireerde het hele team om er weer bovenop te komen.

Red Bull startte het 2024-seizoen met de sterkste auto op de grid, maar werd tegen de zomerstop ingehaald door concurrenten McLaren en Ferrari. Verstappen lukte het echter om boven zijn materiaal uit te stijgen, en pakte alsnog zijn vierde wereldtitel. Teambaas Christian Horner prijst de manier waarop Max Verstappen Red Bull hielp om de prestaties weer te verbeteren.

“Het voelde bijna alsof er iets drastisch veranderde”, herinnert de Red Bull-baas zich, tegenover de media. “Plotseling werden drie andere teams competitief en kregen we te maken met problemen die erg beperkend werden. Toen was het een kwestie van ‘en dan kloppen je tools niet meer met wat er op de baan gebeurt’. En dan speelt de coureur echt een sleutelrol.”

Leiderschap

Verstappen bleef kalm en beheerst tijdens de zorgwekkende stagnatie van Red Bull ten opzichte van zijn rivalen. “Max raakte nooit in paniek”, prijst Horner zijn coureur. “Zelfs op de moeilijke dagen stak hij tijdens de lange uren met de ingenieurs de handen uit de mouwen en ging hij er vol tegenaan.” De inmiddels viervoudig wereldkampioen inspireerde zo ook de andere werknemers binnen Red Bull. “Max is dit jaar enorm indrukwekkend geweest. Hij inspireerde vanuit de auto voor de richting die we op moesten om sommige problemen aan te pakken.”

