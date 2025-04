Oscar Piastri verzekerde zich in Bahrein van de tweede poleposition van zijn carrière. Na een aantal uiterst dominante vrije trainingen klokte de Australiër tijdens de kwalificatie wederom de snelste tijd. Teamgenoot Lando Norris, die gezien de snelheid van zijn McLaren eigenlijk ook op de eerste startrij had moeten staan, strandde op P6. Deelde Piastri een mentale tik uit aan Norris?

Een emotionele Lando Norris stond na de kwalificatie de pers te woord. De Brit betreurde zijn mislukte sessie en twijfelde daarbij aan zijn eigen kunnen: “Het voelde alsof ik nog nooit in een Formule 1-auto had gereden,” klonk het moedeloos. Tijdens de officiële persconferentie van de FIA werd Piastri gevraagd naar de onderlinge strijd met zijn teamgenoot. Hoe belangrijk is deze poleposition met het oog op de titel? In aanloop naar het hoofdnummer gaat Norris aan de leiding in het kampioenschap, al bedraagt het verschil met Piastri slechts dertien punten.

“Laten we eerst maar eens zien waar hij (Norris, red.) eindigt in de race,” aldus een lachende Piastri. “Natuurlijk is het fijn om op de eerste startplek te staan, maar dit is waarschijnlijk de eerste kwalificatiesessie waarbij poleposition lang niet alles zegt. Ik verwacht dat Norris zich tijdens de race een weg omhoog zal vechten. We zullen zien waar hij uiteindelijk strandt.”

‘Hebben gewoon de beste auto’

Piastri beseft dat Norris, net als hij, over een uiterst competitieve bolide beschikt. “We hoeven ons er niet voor te schamen: op dit moment hebben we gewoon de beste auto,” legde hij uit. “We zouden liegen als we dat proberen te ontkennen. Dat gezegd hebbende, blijft het lastig — de marges tussen de verschillende auto’s zijn nog steeds erg klein. Een klein foutje betekent al een of twee tienden inleveren op de concurrentie, en vaak is dat gewoon de voorsprong die we hebben.”

LEES OOK: Verstappen: ‘Ik vecht op dit moment niet om wereldtitel’

“Soms zien we er heel sterk uit — neem bijvoorbeeld de afgelopen vrije training,” lichtte Piastri toe. “Maar tijdens de kwalificatie draait iedereen de motoren open en moeten we echt wel ons mannetje kunnen staan. In Japan konden we niet alles uit de auto halen en werden we afgetroefd door Max (Verstappen, red.), en vandaag staat Norris niet op de eerste startrij. We hebben een voorsprong, maar die moeten we wel elk weekend benutten.”

Lees hier alles over de GP van Bahrei

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.