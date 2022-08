Daniel Ricciardo zit nadat zijn contract bij McLaren eind dit jaar ontbonden zal worden zonder racestoeltje voor 2023. De twee zijn naar eigen zeggen in goed overleg uit elkaar gegaan, toch zorgt het voor meer vraagtekens richting het nieuwe seizoen. Welke opties blijven over voor de goedlachse Australiër?

Alpine

Het team waar Ricciardo direct na zijn verscheurde contract aan gelinkt werd is het Franse Alpine. Vanaf 2019 reed de Australiër al twee jaar voor Renault, het oude Alpine, maar nadat Ricciardo het team eind 2020 verliet voor een avontuur bij concurrent McLaren is een terugkeer zeker niet vanzelfsprekend. Toch is het niet uit te sluiten. Ricciardo had in zijn Renault-tijd vooral een onaangename relatie met toenmalig teambaas Cyril Abiteboul. Hij is in de tussentijd vervangen door Otmar Szafnauer, een terugkeer bij het Franse team is dus zeker nog niet uit te sluiten.

Fernando Alonso gaat het team na dit seizoen verlaten dus een overstap zou een logisch vervolg kunnen zijn, toch heeft Alpine haar pijlen nog steeds gericht op Oscar Piastri. Het team probeert door middel van een rechtszaak de regerend Formule 2-kampioen te behouden. Tot daar meer duidelijkheid over is zal die beslissing nog op zich laten wachten.

Foto: Motorsport Images

Haas

Bij het Formule 1-team van Haas is één mogelijk plekje voor Daniel Ricciardo. Kevin Magnussen heeft volgend jaar een contract en zal dan ook gewoon blijven. Het contract van Mick Schumacher daarentegen loopt wel af aan het eind van het jaar. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael wordt in verband gebracht met een overstap naar Alpine. Mocht dat inderdaad gebeuren, dan zou de weg vrij zijn voor Daniel Ricciardo om de overstap te maken naar het Amerikaanse team. Teambaas Guenther Steiner bevestigde tegenover GPFans eerder dat er nog genoeg onduidelijkheid in de lucht hangt. “We zullen zien wat we gaan doen. Iedereen gaat er vanuit dat Mick hier volgend jaar niet meer is, dat hoeft niet waar te zijn.”

Alfa Romeo

Een wat minder voor de hand liggende, maar zeker geen onmogelijke optie is het Zwitserse Alfa Romeo. Valtteri Bottas staat hier tot en met 2025 onder contract, maar Guanyu Zhou zijn contract loopt eind dit jaar af. Teambaas Frédéric Vasseur heeft alleen meerdere malen aangegeven tevreden te zijn over de voortgang die Zhou heeft weten te maken dit jaar. Ook de Chinees zelf maakt zich weinig zorgen en gaat ervan uit een contractverlenging te krijgen: “Ik ben zeer op mijn plaats bij Alfa Romeo. Tijdens het off-season dacht ik veel over mijn toekomst, maar nu heb ik het gevoel dat ik me geen zorgen hoef te maken”, aldus Zhou.

Tot 2022 stond de teamgenoot van Bottas alleen nog als junior onder contract bij Alpine en met de Piastri-situatie in het achterhoofd is het niet ondenkbaar dat Alpine terug zal komen bij Guanyu Zhou. In dat geval zou Alfa Romeo een optie kunnen zijn voor Ricciardo, maar die kans is aanmerkelijk kleiner dan de hierboven genoemde opties.

Foto: Motorsport Images

Williams

Het laatste team dat beide stoeltjes voor 2022 nog niet gevuld heeft is Williams. Alexander Albon verlengde recent zijn contract en zit zeker na een geweldig weekend in Spa-Francorchamps gebakken bij de Britse renstal. Teamgenoot Latifi is een stuk minder zeker van zijn zitje. De Canadees weet Albon niet echt bij te benen dit jaar en is daarom nog niet zeker van een langer verblijf bij Williams.

Hoewel de Canadees zelf de laatste tijd vrij tevreden is over zijn prestaties blijft er een vraagteken boven zijn hoofd hangen. Mocht Williams inderdaad een andere weg willen inslaan zal het gaan tussen Daniel Ricciardo en Formule 2-coureur Logan Sargeant. De Amerikaanse coureur gooit hoge ogen in de Formule 2 dit jaar, maar het is de vraag of hij na één jaar klaar is voor de Formule 1. Daniel Ricciardo zou in dat geval een goede optie kunnen zijn voor Williams.