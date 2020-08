Di Montezemelo op de bres voor Binotto: ‘Hij en Ferrari hebben juist nu steun nodig’

Het hybride-tijdperk is Ferrari niet goed gezind geweest en oud-CEO-Luca di Montezemolo geeft toe dat hij mede verantwoordelijk voor de switch is geweest. Maar de inmiddels 72-jarige Italiaan wil Ferrari en zijn fans op het hart drukken om de Scuderia en teambaas Mattia Binotto juist nu te blijven steunen.

Ferrari worstelt met zichzelf en de andere teams in het middenveld. Charles Leclerc zorgt met uitschieters voor de meeste punten en Sebastian Vettel sprokkelde een schamele 10 punten bij elkaar en staat momenteel 13e in de WK-stand. Huidige CEO John Elkann ging al zover door te stellen dat Ferrari-fans tot 2022 moeten wachten tot er weer om overwinningen gereden gaat worden.

“Ik houd niet van dat soort deadlines”, aldus Di Montezemolo de Italiaanse krant Il Resto del Carlino. “Het slaat nergens op, het is ook niet eerlijk naar de fans. Zij hebben het recht om te hopen op een eerdere ommekeer. Ferrari zal keuzes moeten maken in een crisis zo groot als deze. Er zijn ieder geval coureurgaranties, Leclerc heeft al laten zien dat hij een topcoureur is.”

De dynamiek bij het roemruchte team is als bij een voetbalclub: wordt er niet gepresteerd, dan wordt er om het hoofd van de trainer geroepen, Mattia Binotto in dit geval. Niet terecht, vindt Di Montezemolo: “Binotto is één van mij. Ik zeg altijd dat hij gesteund dient te worden. Ik weet heus wel dat de F1 flink veranderd anders is ten opzichte van tien of twintig jaar geleden.”

De excentrieke Di Montezemolo stond aan het roer van Ferrari in de gloriedagen van Michael Schumacher. “Maar dat was niet alleen de verdienste van Schumacher. We hadden de beste mensen op elke positie. Van Jean Todt tot Ross Brawn tot Stefano Domenicali tot Paolo Martinelli tot Rory Byrne. En ondanks hun kennis heeft het nog jaren geduurd voordat we echt konden oogsten.”

Eén van de laatste wapenfeiten van Di Montezemolo was het ondertekenen van nieuwe reglementen die het hybride tijdperk inluidden. “Ik accepteerde het omdat dit groene keerpunt nodig was voor de racerij. Maar ik onderschatte de achterstand in Italië, zelfs bij ons bij Ferrari was deze technologie nog geen onderdeel van onze filosofie. Felicitaties naar zij die sterker zijn gebleken. Maar ook juist hierom zullen we vooruit moeten kijken.”

