Dit is hoeveel Max Verstappen trainde in aanloop naar het F1-seizoen

Max Verstappen begon drie weken geleden in Bahrein in zijn ‘beste vorm ooit’ aan het nieuwe Formule 1-seizoen. Dat zegt Brad Scanes, de performance coach van de Nederlander. Volgens de Brit is dat onder meer te danken aan de lockdown vanwege de coronapandemie. “We hebben een flinke periode kunnen trainen voorafgaand aan het seizoen, wat in andere jaren wellicht niet mogelijk zou zijn geweest.”

Max Verstappen begon in Bahrein sterk aan zijn zevende seizoen in de Formule 1. De Nederlander was de snelste in alle vrije trainingen en veroverde op zaterdag de polepositie. Op raceday moest Verstappen echter tevreden zijn met de tweede plek, achter Lewis Hamilton. Dat Red Bull met de RB16B een zeer potente auto ontwikkelde, is natuurlijk een belangrijke oorzaak voor de goede seizoenstart, maar ook Verstappen zelf was fysiek helemaal klaar voor de strijd. Dat vertelt Brad Scanes, de performance coach van de Red Bull-coureur.

“De lockdown vanwege COVID-19 is voor ons ook nuttig geweest, voor zover je daar tijdens een pandemie van mag spreken”, vertelt de Brit in de Red Bull-podcast Talking Bull. “Het zorgde ervoor dat wij minder reisden en er minder media- en marketingverplichtingen waren. Daardoor hebben we een flinke periode kunnen trainen voorafgaand aan het seizoen, wat in andere jaren wellicht niet mogelijk zou zijn geweest. Max is, denk ik, in de beste vorm ooit aan een seizoen begonnen.”

Af en toe een vrije dag

Hoeveel trainde Verstappen dan tijdens die periode in aanloop naar het seizoen? “In het voorseizoen zijn het zes of zeven weken met ongeveer zes trainingssessies per week”, verklapt Scanes. “Gewoonlijk een paar dagen met twee trainingssessies en een paar met één, met zo nu en dan een vrije dag.”

Verstappen mag volgens zijn performance coach dan wel in de vorm van zijn leven zijn, dat betekent niet dat dat hem zomaar tijdwinst oplevert. “Het is belangrijk om fit te zijn. Zo niet, dan kan het je tijd op de baan kosten”, legt Scanes uit. “Maar als je heel erg fit bent, gaat dat je in de auto geen tijdswinst opleveren. Je hebt een mate van fitheid nodig, omdat je anders op een gegeven moment minder gaat presteren. Als in de laatste ronden van een race de vermoeidheid optreedt, gaat dat je mentaal beïnvloeden en kan dat gevolgen hebben”, aldus de Britse coach.

